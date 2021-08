Incautan pastillas de LSD y marihuana en puesto caminero de Nogoyá

Foto: Ilustrativa. Crédito: Ilustrativa.

Un sujeto que transportaba drogas, no pudo superar el control del Puesto Caminero Nogoyá, el cual no sólo está a cargo de los efectivos, sino que cuenta con el apoyo de un perro adiestrado.

Desde la Jefatura Departamental Nogoyá, se informó a FM Estación Plus que a las 21:25 de este sábado, uniformados de la División Toxicología acudieron a realizar las tareas específicas que implican la instrucción de actuaciones por supuesta infracción a Ley Nº 23.737.

Se acercaron hasta el Puesto Caminero Nogoyá, donde minutos antes habían detenido la marcha de un Renault Megane, conducido por un joven de 26 años de edad, domiciliado en la ciudad de Nogoyá.



Se realizó el pasaje del can antinarcóticos en los alrededores del vehículo, marcando el animal la detección de sustancia en la zona donde viajaba el conductor.

En comunicación con la autoridad judicial de la órbita Federal en turno, se autorizó la requisa del rodado y de su ocupante, hallándose una balanza de precisión, cierta cantidad de marihuana, semillas de cannabis, cigarrillos armados artesanales con cannabis y una fracción de blíster de LSD, todo lo cual fue formalmente secuestrado.

Desde la Justicia Federal se investigará al joven identificado, quedando supeditado a la causa.