Intervienen múltiples fiestas en casas de Paraná: en algunas, había 50 personas

Paraná Desarticularon un festejo de cumpleaños tras la denuncia de los vecinos

Con música

Bajada Grande

Con amigas

Tres menores

Piedrazos

En calle Méjico

Otra en Mosconi

Intensa actividad nocturna tuvo el personal policial de la capital entrerriana durante la madrugada de este domingo, debido a las múltiples intervenciones que realizaronPersonal de Comisaría Cuarta de la capital entrerriana, fue comisionado por la sala 911 a calle Conscripto Bernardi, donde se realizaba una “reunión social” no permitida y se daba cuenta de una supuesta fiesta clandestina en un domicilio.Al llegar los funcionarios policiales procedieron a notificar a la dueña de casa de 23 años de edad y a 47 personas más por la violación del DNU en vigencia.Los jóvenes se encontraban reunidos dentro del domicilio, sin música, como así también, procedieron al secuestro de bebidas alcohólicas y tres conservadoras.Asimismo, en la dicha intervención policial un joven de 20 años, se ofuscó con el personal policial y comenzó a gritar que no podían cortar una fiesta. Además, efectuó una patada hacia el móvil policial, por lo que fue demorado y la Fiscalía en turno, dispuso que se le realice una correcta identificación, quedando supeditado a la causa por el delito de Resistencia a la Autoridad.A las 02:45, mientras el personal de Comisaria Decimosexta, realizaba notificaciones por violación al DNU N° 455/21, en calles Jacarandaes y 1 de Mayo, escucharon música alto volumen proveniente de un domicilio ubicado en calle 1 de Mayo.Luego de llamar insistentemente a la puerta son atendidos por un joven de 26 años, quien les manifestó que estaba reunido con cinco personas, negándose en principio a finalizar la misma, pero luego accede que se retiren los invitados, quienes fueron notificados al igual que el dueño de casa.A las 03 de este domingo, personal de Comisaría Undécima fue comisionado por la sala 911 a calles O y A, por una supuesta fiesta clandestina.Al llegar los funcionarios policiales, notificaron a la propietaria del domicilio, una joven de 20 años de edad y además, a 12 personas más que se encontraban en el interior. Despejaron a la totalidad de los concurrentes del lugar, previa notificación del DNU.Personal de Comisaría Séptima fue comisionado a las 3 de este domingo, a calle Tucap Amaru, donde había un supuesto evento social no permitido.Al llegar los funcionarios, dialogaron con la propietaria de la vivienda, una joven de 21 años, quien les manifestó que se encontraba con un grupo de amigas, con música elevada.Las nueve jóvenes, fueron notificadas de la infracción del DNU vigente, quienes luego se retiraron del lugar.Personal policial de Comisaría Novena fue comisionado por la sala 911 a calle Luis Vernet por una supuesta fiesta clandestina.Al llegar los funcionarios policiales procedieron a notificar del DNU vigente a un joven de 24 años de edad propietario del lugar, a 17 personas mayores y 3 menores de edad, los cuales se encontraban en el interior. Secuestraron bebidas alcohólicas varias.Siendo las 03:45, personal de Comisaría Quinta constató una reunión social en un domicilio ubicado en calles Mosconi y Cortada 544, de Barrio Mosconi. En el lugar, notificaron de la infracción al DNU a la propietaria de 30 años de edad y otras 6 personas más que se encontraron en el interior.Al momento de estar realizando las notificaciones, desde el interior de un pasillo, desconocidos, comenzaron a arrojar piedras hacia donde se encontraban los efectivos, impactando una de ellas en la puerta trasera del Móvil policial, provocando una pequeña abolladura.Siendo las 02:45, personal de Comisaría Primera fue comisionado por la sala 911 a calle Méjico, ya que se escuchaba música en elevado volumen.Al llegar los funcionarios policiales son atendidos por un masculino de 26 años de edad, quien les manifestó ser el propietario del departamento y que estaba junto a unos amigos festejando su cumpleaños. Pero los efectivos, le explicaron que se encontraba infringiendo el DNU vigente accediendo al ingreso donde les informaron a los presentes la normativa, para luego retirarse del lugar en forma pacífica, todas las personas. Se trataba de 46 personas mayores de edad a quienes se los notificó del decreto. Secuestraron bebidas varias.Personal de Comisaría Sexta durante la madrugada desarticuló una reunión familiar no autorizada ni tampoco habilitada en calle El Tropero y notificaron a 10 personas, entre ellas el propietario del domicilio de 48 años de edad.Siendo las 05:20 de este domingo, personal de Comisaría Quinta constató una reunión social en un domicilio ubicado en calles Anselmi y Bach- Barrio Mosconi, donde notificaron de la infracción al DNU al propietario de 45 años de edad y además a 13 personas más, quienes se encontraban en el interior. Luego se retiraron del lugar.