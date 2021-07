Delincuentes torturaron con picana eléctrica a familia, para robarle

Foto: Los delincuentes "dieron vuelta" la vivienda. (Carlos Paz Vivo!)

Según informó Carlos Paz Vivo, los afectados regresaron de trabajar minutos después de las 20 y se toparon con los malvivientes en el patio de la casa, ubicada sobre la calle Roque Sáenz Peña.



De acuerdo con una de las víctimas, los ladrones emplearon amenazas, golpes y métodos de tortura.



"Me tiraron al suelo, me pegaron mucho en la cara y me agarraron del cuello. A mi marido lo golpearon en la cara y lo picanearon. Nos maltrataron mucho. Nos pedían plata y cajas fuertes y nosotros no tenemos caja fuerte; entonces se llevaron cosas de oro y de plata, algunos electrodomésticos y el dinero que había. A los teléfonos no se los llevaron porque son de última generación y saben que los podíamos rastrear", relató Francisca Benejam al medio local.



La mujer comentó que su suegra, que tiene 80 años, se encontraba en el lugar al momento del robo. La mujer debió ser atendida por el personal de salud y medicada debido al pico de tensión que le generó la situación.



"Yo les decía que se lleven los televisores y todo lo que quieran; pero que me dejen de pegar", apuntó la mujer.



Los damnificados se quejaron por la inseguridad que se vive en la zona. Además, criticaron la falta de iluminación y afirmaron que no desean abandonar la vivienda.



"Es muy feo vivir así, nos da mucha impotencia. ¿Por qué nos tenemos que ir de nuestra casa? Parece que nos tienen que hacer algo más grave o nos tienen que matar para que hagan algo", sentenció la mujer.



Fuente: La Voz del Interior