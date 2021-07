Crimen de Calleja: “Esperamos las pericias del celular”, dijo defensor de Osuna

El juez Rafael Cotorruelo revocó la prisión preventiva domiciliaria para los cuatro imputados por el crimen de Gonzalo Calleja, quienes deberán cumplir la medida de restricción por 45 días en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. De esta manera, Alberto Enrique Osuna, Ezequiel David Morato, Ivan Elías Garay y Ramiro Gabriel Colman, permanecerán en la cárcel.El juez sostuvo que con la prisión preventiva domiciliaria con tobillera “existen riesgos procesales”, ya que los principales testigos incluidos en la causa, son personas que se domicilian en el mismo barrio donde los acusados iban a cumplir la medida coercitiva.Tras conocerse la decisión de Cotorruelo, el defensor de Alberto Enrique Osuna, Andrés Amarilla, expresó aque “esperamos ansiosamente que se perite a partir del 2 de agosto el celular como las filmaciones para desvincular totalmente a Alberto Enrique Osuna”.“Osuna fue el único que declaró y en el momento de la aprehensión no se resistió, desde el primer momento estuvimos colaborando con el Ministerio Publico Fiscal.”, sostuvo.En cuanto a las acusaciones, detalló que lo único que vincula a su cliente es “un testigo que lo vio a las cinco y media de la mañana, sin describir la ropa que tenía, solo porque lo conocía, no es un argumento empírico del hecho. Además, el testigo compraba flores (de marihuana) y estaba fuera de sí”.Sobre la posibilidad de que todos los acusados actuaran como una banda articulada, señaló que “es muy difícil probar eso, por portación de caras o antecedentes uno no puede juzgar esto”.Por su parte, los abogados de Ezequiel David Morato, Eduardo Daniel Gerard y Marcelo Franco, manifestaron su opinión a este medio.“Entendemos que los fundamentos que se brindaron hoy tienen algunas carencias, que pueden ser rebatidas”, valoró Franco.Asimismo, añadió: “En este momento no se están debatiendo toda la producción de pruebas, sino que es una medida cautelar que es el posible entorpecimiento de una investigación y que estos imputados están privados de su libertad”.En tanto, Gerard, dijo que “vamos a comunicarle a Morato lo que resolvió en el día de la fecha y evaluar las posibilidades de futuro”.