Drogaron y violaron a joven de 15 años: “Le arruinaron la vida”, dijo su abuela

El hecho habría ocurrido el sábado 25 de julio tras un evento que se realizó en el domicilio de un joven, de 22 años, con el que la víctima mantenía una relación sentimental.“Mi nieta conoce al muchacho de 22 años, porque le pidió permiso a la madre para salir con él”, comentó la abuela de la presunta víctima al relatar lo que habría padecido la menor. Según comentó, el sábado pasado, su nieta de 15 años concurrió a un evento que se realizó en la casa de este joven, “pero a la madrugada volvió con”. La mujer contó que la chica fue revisada en el hospital San José y luego derivada al sanatorio Garat de Concordia, donde los médicos dijeron que

Amenazada

El acusado, con restricciones

De acuerdo al relato de la mujer, su nieta “se acuerda que estuvo con el muchacho, que fue consentido, pero los médicos de Concordia aseguran que“La desgarraron todita. A una mujer no se le hace eso”, remarcó al preguntarse: “Ellos acaso no nacieron de una mujer”.: “Le dieron vino con pastillas”, aseguró durante una entrevista radial conCuando se le preguntó a la abuela si su nieta recordaba algo de lo que le sucedió, ésta explicó: “Ella prácticamente no recuerda nada, porque la habrían drogado con vino y pastillas; solo comentó que estuvo con ese muchacho y cuando intentamos saber algo más, ella se nos larga a llorar”, apuntó., además nos dijeron que este muchacho ya tiene antecedentes de otro hecho por violación”, mencionó la denunciante.“No se quiere bañar, no come. Está mal”, lamentó al exigir “que la Justicia investigue quiénes fueron los otros”.La mujer acusó que, el cual es conocido por la víctima,“Este perverso tiene que estar preso, cómo va a andar suelto en la calle, y burlándose de nosotros”, reprochó. “Hoy es mi nieta, pero quién sabe qué pasará mañana”, se preguntó.La causa estaría en manos de la Fiscalía a cargo de la Dra. Josefina Penon.