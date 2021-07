Chano baleado: “No tuvo más remedio que disparar”, dijo abogado del policía

El abogado Fernando Soto, que patrocina al oficial de la Policía Bonaerense que baleó al cantante Santiago "Chano" Moreno Charpentier, aseguró hoy que su cliente "no tuvo más remedio que obrar de este modo" cuando le disparó al músico y remarcó que el joven uniformado "no quería lastimar a nadie".Según contó el letrado, aún no pudo acceder al expediente de la investigación del episodio en el que Chano terminó baleado en su casa del barrio Parque Verdad de Exaltación de la Cruz tras un aparente brote psicótico.Además, el abogado confirmó que la intención del efectivo Facundo Amendolara, de 27 años, es declarar y dar su versión de los hechos."Va a declarar, pero por ahora no tuvimos acceso al expediente. Sólo vi las declaraciones del expediente que circula en los medios", indicó Soto.En declaraciones al canal de noticias TN, el letrado sostuvo que su defendido "disparó cuando no tuvo más remedio" y que el único testimonio hasta el momento es el de la oficial Flores, que vio cuando Chano amenazaba a Amendolara."La oficial de Policía Flores vio como Chano, totalmente fuera de sí, salió de la cocina con las manos en los bolsillos de la campera y de golpe saca un cuchillo y la madre le dijo `quédate tranquilo que vas a ir al Otamendi y vas a estar bien atendido´. Ahí es cuando Chano les dice `los voy a matar a todos´ y quiso atacar al primer policía que le hablaba y empezó a correr a Amendolara, mientras este retrocedía", relató.Soto sostuvo que "las pruebas que se están recolectando van a ser importantes para sumar a los testimonios principalmente a lo que dijo la oficial Flores", ya que el resto de las personas que estaban en la casa estaban de espaldas al momento del hecho.El abogado del policía, que está imputado en la causa luego de que la Justicia de Zárate-Campana lo notificara sobre la pericia balística que se realizará al arma reglamentaria utilizada, comentó que Amendolara estaba por ascender, "que hace seis años está en la fuerza y que no tiene sanciones ni apercibimientos"."Es todo un perjuicio porque tiene una causa penal ahora y él no quería lastimar a nadie. Es un chico joven de 27 años, que tiene una beba. Está preocupado por Chano, por su futuro. Esto le cambió su vida por cumplir con su deber y por obrar como tenía que obrar", finalizó.