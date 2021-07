Balearon a empresaria, robaron suma de dinero y subieron video festejando

Felices, acarician y cuentan fangotes de dinero. Así se los ve en un video de 18 segundos que se viralizó en las últimas horas a los delincuentes que el lunes al mediodía robaron a los tiros una millonaria suma de dinero en la puerta de una importante embotelladora de San Luis, donde casi matan a dos personas.Las víctimas del audaz asalto a plena luz del día fueron la dueña de una embotelladora de Coca-Cola ubicada en Juan Gilberto Funes y Constitución y su chofer. Los dos llegaban al depósito después de retirar cerca de un millón de pesos del banco con el objetivo de pagar sueldos atrasados a los empleados, pero los ladrones los sorprendieron antes de que pudieran entrar a la distribuidora.No hubo advertencias ni amenazas. De un momento para el otro la mujer y su empleado se vieron envueltos en una balacera: uno resultó herido en un pie y otro en la pierna. Tendidos los dos en la vereda vieron con impotencia cómo los asaltantes se escapaban a toda velocidad del lugar con la mochila llena de dinero que acababan de retirar de una sucursal bancaria.Tras la denuncia de las víctimas, se abrió una investigación que derivó en distintos allanamientos en los que la policía secuestró una moto usada en el robo y 150 mil pesos que, según creen, son parte del botín. Sin embargo, no había rastro de los ladrones que no solo siguen prófugos sino que además viralizaron un indignante video.

Se trata de una filmación que empezó a circular por los grupos de WhatsApp que muestra a los integrantes de la banda a bordo de un auto, exultantes, mientras ríen y cuentan el dinero que robaron a los tiros con un reggaetón de fondo.“Mi vida no vale la plata que se llevó, me apuntó en el estómago para matarme y después me dio en la pierna”, dijo en diálogo con El Chorrillero Claudia Puliafito, dueña de la distribuidora de bebidas. Aunque se recupera, el proyectil le atravesó el muslo y la mujer tendrá que usar muletas durante varias semanas.Para los investigadores hubo un entregador. Los delincuentes tenían el dato de que ese día y a esa hora se iba a trasladar una importante cantidad de dinero. Ahora, el video que llegó a las redes podría ser una pieza clave en la causa para identificar a los sospechosos.“Es una sensación que nunca la pasé en mi vida, hace 7 años que tengo la distribuidora, y nadie me había apuntado con un arma. Pensé que ahí iba a morir, y cuando me disparó no recuerdo más nada solo el dolor que no lo soportaba”, agregó la mujer, que también se refirió a la polémica grabación: “Están festejado, cuando casi matan a dos personas. Es indignante por eso espero que la Policía pueda hacer su trabajo como corresponde”.