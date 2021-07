“¿Por qué lo hiciste?”: la viuda del prestamista increpó al asesino detenido

Jorge Ramón Canteros, alias “Chicho”, fue detenido ayer mientras intentaba fugarse hacia la provincia de Santiago del Estero. Canteros sabía que la Policía Bonaerense estaba tras él: pocas horas antes había asesinado de un disparo en la cabeza al prestamista Eduardo José Sánchez, apodado “Kika”, oriundo de González Catán, padre de dos hijos por una deuda de 150 mil pesos que tenía con él. “Chicho” dejó el cuerpo de Sánchez en un descampado en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza.Tras dispararle en la cabeza, Canteros se subió a la camioneta Citroën Berlingo blanca de Sánchez, con la que habían llegado al baldío ubicado de cruce de las calles Ciudadela y Juan A. Gelly. Allí, llamó a un familiar cercano. “Me mandé una cagada”, soltó. Después le narró lo que había hecho. Incluso, precisó donde estaba el cuerpo de Sánchez, donde había descartado la ropa, celulares, el arma y cortó la comunicación.Luego, se alejó de la escena y a unas 40 cuadras de donde se encontró el cadáver, estacionó y prendió fuego la camioneta. De acuerdo con información de la causa, Canteros en un momento pasó por la casa de su hermana y le pidió 2000 pesos. Con todos esos datos, fue que ayer efectivos de la Comisaría 3° de Virrey del Pino cruzaron a “Chicho” en la Ruta 3 a la altura de Isidro Casanova mientras intentaba escapar y lo detuvieron. En ese momento, según aseguraron fuentes policiales a este medio, “Chicho” confesó el crimen: contó todo lo que había hecho frente a los policías. Sin embargo, en las últimas se negó a declarar frente al fiscal que investiga el caso, Gastón Dupláa, de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza.Una vez que quedó detenido, fue subido a un patrullero y llevado a la comisaria. Allí, ingresó esposado, con una campera deportiva con capucha y barbijo. “Asesino hijo de puta, ¿qué le hiciste a Kika?”, se escucha en el video captado al momento en que Canteros entra al lugar. En la dependencia se encontraba la esposa de Sánchez, Paula Gisele. La mujer lo vio y mientras era llevado a un calabozo, le gritó: “¿Por qué lo hiciste?, ¿Por qué?”.

En las últimas horas, Canteros fue llamado declarar frente al fiscal Duplaá, quien lo acusó por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero el hombre prefirió callar y se negó a hablar.El caso se conoció ayer por la mañana cuando efectivos de la Policía encontraron el cuerpo de Sánchez en el terreno baldío ubicado. Allí yacía el cadáver de Sánchez rodeado de vegetación y maleza, con un tiro de entrada en la parte posterior de la cabeza.Según informaron fuentes del caso a, Sánchez regresó el martes a su casa cerca de las 19 después de jugar un partido de fútbol. En ese momento, le dijo a su pareja que tenía que ir a cobrarle un préstamo a un “amigo”, Canteros, en la zona de Gregorio Laferrere. “Si no vuelvo en 40 minutos, preocupate”, le habría dicho el prestamista a su mujer antes de salir.Luego, se subió a su Citroën y partió en dirección al encuentro. Después, no se supo más nada de él hasta pocas horas más tarde, cuando efectivos de la Policía encontraron el cuerpo de Sánchez con un disparo en la cabeza, luego de que su pareja denunciara que no había regresado.“El tiro le ingresó por la nuca. La hipótesis más fuerte es que lo ejecutaron”, indicaron los investigadores a Infobae. Mientras tanto, se espera el resultado de la autopsia realizada al cuerpo de Sánchez, cuyo resultado se conocerá en los próximos días. Fuente: (Infobae)