Joven desfigurado a golpes para robarle: “Mi hijo quedó sin Justicia”

. Ese día, el muchacho, muy herido, siguió su camino de manera peatonal, hasta que llegó al puesto policial para pedir ayuda., había lamentado la madre de la víctima, en ese entonces, al encabezar un pedido de justicia por su hijo, frente a los Tribunales de Paraná. Al muchacho "le pegaron con un palo llenos de clavos, le quebraron la nariz, la mandíbula y la tráquea. Lo dejaron inconsciente, y en el cerebro tiene una fisura que sangra mucho", refirió la mujer.Tras estar un largo tiempo “entre la vida y la muerte”, el joven Espinosa logró recuperarse de las severas heridas que le produjeron en el asalto.“Han pasado siete meses. Gracias Dios se está restableciendo bien, se recuperó. Hay que hacerle una intervención quirúrgica para la reconstrucción de su rostro, que es de alto costo, por lo que por el momento no la podemos hacer”, comenzó relatando la mamá aAl mismo tiempo aseveró que su hijo “quedó sin justicia. Él tiene una discapacidad, esquizofrenia, como no pudo reconocer a estos delincuentes quedaron todos libres. El fiscal Alfieri no ordenó su detención porque mi hijo no los reconoció”.“Se encontró el celular, se encontró la moto en un domicilio particular. Había conversaciones en celulares como prueba. El personal de Investigaciones encontró la moto de mi hijo, se la armaron de nuevo. Lo que falló fue Fiscalía. Cuando mi hijo entró a quirófano, cuando estaba grave, yo le dije ‘Vas a tener justicia’ y hoy puedo decir que no la hubo”, aseveró.Asimismo, la mujer dijo: “Qué hubiese pasado si mi hijo moría, porque eso hubiese podido pasar por el estado en el que Matías estuvo. Gracias a Dios lo tengo conmigo. Yo le pregunto al doctor Alfieri ¿Si mi hijo moría, no los hubiese detenido tampoco?”.“Mi hijo tiene una enfermedad mental. A las 9 y media de la noche, cuando lo atacaron, semejante golpiza que le pegaron ¿cómo quiere que los reconozca? Tenían todo (para ligarlos a la causa)” se preguntó la mujer.Y dio otro detalle: “¿Por qué a mí me llega la notificación de restricción de una persona que es menor, a mi familia y a mi hogar? Esta persona a la que no puedo nombrar porque es menor tiene una restricción hacia nosotros. ¿Por qué, sino es imputado, si no se sabe quien es?”.“No lo conocemos” dijo la mujer ante la pregunta del periodista. “Sólo sabemos que es de los que está involucrado en el ataque a Matías. Por más que hayan sido ellos, Fiscalía no hizo nada porque Matías no los reconoció”, agregó.Fue contundente al afirmar: “Ellos andan libres por la calle. Y mi hijo perdió la sonrisa, no puede reír, su cara quedó desfigurada. De lo demás está bien, se está recuperando de lo anímico”.