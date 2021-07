Integrantes de familia, detenidos: qué se halló en la cárcel y en varias casas

Detenidos

Participaron de la medida Grupos Especiales COE-GIA- GSD como las Divisiones Homicidios-Delitos Económicos- Sustracción Automotores- Trata de Personas como así también las comisarías de nuestra ciudad dependientes de la Jefatura Departamental Paraná.



Un amplio despliegue policial se desarrolló desde la madrugada de este jueves, en diferentes zonas de la capital entrerriana.. Como consecuencia de los allanamientos realizados tras un trabajo que "hace meses se viene realizando", se detuvieron a nueve personas integrantes de una familia.Diagramaban los hechos y extorsiones, en conjunto con familiares y allegados, disponiendo un gran movimiento económico que era utilizado para la compra de ropa, calzados, electrodomésticos y vehículos., confirmó el jefe de Investigaciones, Ángel Ricle, quien dio cuenta de que la mayoría de los detenidos "son conocidos en el ambiente policial y judicial".De acuerdo a lo informado se detuvo a tres mujeres y seis hombres que "están comprometidos en esta investigación que comprende delitos tales como robos de diversas modalidades, extorsiones, delitos con usos de armas de fuego y narcomenudeo"."Es una banda organizada, compuesta por una familia que se dedica a realizar distintos tipos de delitos,Personal de la División Robos y Hurtos trabajó en conjunto con la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación a cargo del Dr. Santiago Alfieri en la investigación."Se trata de una investigación que comenzóel Jefe de la División Robos y Hurtos, comisario Carlos Schmunk y agregó que "y a raíz de eso, esta madrugada se realizaron los allanamientos en diferentes zonas de la ciudad", señaló.Los procedimientos son el corolario de una batería de pruebas contra un grupo de personas entre las cuales se encontraban operando internos de la Unidad Penal Nº1 de Paraná y sobre quienes se efectuarán nuevas imputaciones, se detalló.En los procedimientos, ", se han secuestrado armas ya que protagonizaron enfrentamientos armados", resaltó Schmunk."Algunas de las personas involucradas en esta causa, en especial, los domiciliados en, porque la misma es llevada por otras áreas", aclaró el comisario.1- Barrio 1 de Julio, Calle Galloli. Se notificó a una mujer de 49 años. Se secuestró un teléfono celular Marca Samsung, 1 balanza de precisión de bolsillo, sin marca ni modelo visible, 1 rama de planta de Cannabis Sativa y un envoltorio de color blanco conteniendo en su interior lo que podría tratarse de la misma sustancia Cannabis Sativa, 2 pantalones, un par de zapatillas, un televisor Marca Philips, 1 teléfono celular marca Samsung, 1 televisor Smart, 1 campera tipo inflable, 1 televisor, 1 teléfono marca Motorola, 1 chequera, 1 casco color negro, 2 buzos. Se procedió a la detención de la mujer notificada, su hijo de 18 años y un amigo del mismo, de 24 años.2- A) Barrio 1º de Julio calle Galloli al final. En el lugar se notificó a un hombre de 56 años.2B) En dependencia próxima a la antes mencionada. En el lugar se procedió a notificar a una joven de 29 años. Se secuestraron tres teléfonos celulares y una motocicleta marca Honda modelo Tornado de color blanco y negro 250 cc.3- Barrio 1º de Julio, por calle Gallioli, en un domicilio (planta alta). Se notificó a una joven de 26 años. Se realizó el secuestro de un teléfono celular marca Samsung, facturas por compras que ascienden a más de $100.000, recibos varios de transferencias mediante la empresa Western Unión a nombre de la notificada, una plancha para el cabello, un parlantes un par de zapatillas marca Nike, un par de zapatillas marca Puma, prendas de vestir de hombre sin uso, siendo un conjunto marca Puma de color azul, un conjunto deportivo marca Paris de color amarillo, una campera del club Boca Junior, de color azul, una campera rompeviento, un jogger de color marrón, un pantalón deportivo marca Puma de color negro, un buzo tipo canguro de color blanco y negro, un buzo tipo canguro de color rojo y negro, un recibo por el monto de $5.000, de fecha 11-06-21, un comprobante de pago por el monto de $10.000, un recibo por la compra de un teléfono celular por el monto de $76.000 de fecha 14-06-21, una caja de celular marca Samsung, una caja de celular marca Samsung, una factura de compra por la suma de $67.042,52, de fecha 15-05-21, un perfume de Carolina Herrera (212 Vip Men), un estuche con un desodorante y un perfume marca Kevin, un Tv marca RCA, y un Tv marca Phillips. Aquí se detuvo a la joven notificada de la medida, la cual poseía entre sus pertenencias una llave de un auto.4) Barrio 1º de Julio, por calle Gallioli, planta alta. Se notificó a un joven de 30 años. Se secuestró una notebook, 5 cinco pelotas de fútbol, cuatro teléfonos celulares, un par de zapatillas marca Nike, y dos cascos de moto.5) Barrio 1º de Julio, calle Galloli, planta baja. Se notificó a un hombre de 63 años. Se secuestró un teléfono celular marca Samsung, otro marca Samsung y un casco de color negro.7- B° 1° de Julio (planta baja). Fue notificado de la medida un hombre de 33 años. Se procedió al secuestro de un teléfono celular Motorola; un teléfono celular marca Moto C Plus, un teléfono celular marca Motorola, (01) un adaptador Kingston para Micro SD, (01) una tarjeta de memoria con marca no visible, (01) un pendrive marca Sony de 8GB, (01) una Tablet Positivo BGH, color blanca, (01) un pendrive plateado 16GB, (01) un pendrive negro marca Kingston, un (01) celular Samsung A1, color negro, 01 tarjeta de chip Movistar con adaptador, y un (01) chip de la empresa Personal. (01) una balanza de precisión, color gris, 500g/01g QC PASS, sin pilas ni tapa, (02) dos cuadernillos de espirales y (01) una libreta/anotador con espiral, con anotaciones varias, que tendrían relación con la investigación, (01) una caja de Clonagin2, Clonazepan, rior, (01) una caja Diocam1, Clonazepan 1mg, con tableta conteniendo tres pastillas, (01) una tableta sin abrir de Midax10, Olanzapina 10 mg, (01) una media tableta de melatonina 3 mg conteniendo seis pastillas, dos pastillas Diocam Clonazepam 1mg, con dos pastillas y de un televisor marca TCL, , negro con marco gris, con su respectivo control remoto, color negro, se realizó la DETENCION de una ciudadana de 47 años.8- En calle Batalla de Suipacha se notificó a una mujer de 38 años.9- Calle 3 de Febrero y Don Bosco. Se notificó a un joven de 21 años y se secuestró 1 Teléfono celular marca Samsung, 1 teléfono celular marca Apple,; 01 teléfono celular marca Samsung; 01 extractor de aluminio con ventilador plástico, el cual consta de dos cuerpos propio para el cultivo; un pantalón de Joggin de color negro marca Topper; un Pendrive marca Kingston, una tarjeta de Micro SD; 01 tarjeta de autorización de conducción vehicular de automóvil d marca AUDI modelo A4 2.0T FSI, 01 tarjeta de autorización de circulación vehicular de automóvil de marca NISSAN modelo TIIDA 1.8 6MT TEKNA, 01 tarjeta de identificación vehicular de moto vehículo marca HONDA modelo CG 150 TITAN; 01 Licencia Nacional de Conducir, 01 temporizador color blanco y de 01 televisor LED de 43'. Se efectivizo autorización de detención en el marco de Legajo Fiscalía 18235.10- En calle Trevesse, entre calles Hermana de Muscatine y Fraternidad. Se notificó a un hombre de 35 años. Se secuestró un teléfono celular marca Motorola, un teléfono celular marca Samsung, un celular marca Nokia, un celular marca Samsung, un celular marca Noblex, un celular marca Samsung, un casco de motocicleta, marca H5, de color negro, sin visera de acrílico y un pantalón de buzo de color negro, tipo babucha, , los cuales se remiten en su totalidad a fiscalía.11- calle Austria notificando a un joven de 25 años, arrojando resultado positivo procediendo al secuestro de (01) teléfono celular marca Alcatel.12- calle Antonio Franzotti (B° Mosconi) Se notificó a una joven de 26 años. Se secuestró un teléfono celular marca Samsung y (01) un teléfono celular marca Samsung.13- Barrio Mosconi en la intersección de calles Antonio Franzotti y Estado de Palestina. Fue notificada una joven de 25 años, realizando el secuestro de un teléfono celular Marca Samsung, un teléfono celular Marca Redmi, un teléfono celular marca Samsung; un teléfono celular Marca Samsung, una Tablet, un teléfono celular marca TCL sin funcionar; y una bicicleta roja y negra marca SLP, Modelo PRO 50, cuadro N° no visible, rodado 29.14- Barrio Mosconi en la intersección de calles Buchardo y Estado de Palestina. Se notificó a un hombre de 38 años. Se realizó el secuestro de un televisor plasma de color negro, de 50 pulgadas y un televisor marca Samsung de 32 pulgadas.15- Dos oficios en la Unidad Penal Nº 1, pabellón Nº 1. Ambos oficios se cumplimentaron en el mismo pabellón, distintas celdas, llevados a cabo por personal de la División Homicidios con el siguiente resultado:Personal de penitenciaria retiró a la totalidad de los internos. Se localizó debajo del colchón de la cama (01) un cuaderno, sin tapas, con (16) hojas con anotaciones varias y (02) cuadernillos y hojas con anotaciones varias. Además se localizó en un tirante del techo, una hoja de papel con escritos, un trozo de madera con un número telefónico y una tarjeta Sim, un cuaderno con tapa de color azul, conteniendo escritos y hojas sueltas con escritos, sobre un tirante del techo, un celular marca ALCATEL, color gris, con tecleado analógico, pantalla digital. una tarjeta de memoria Micro SD de 2 GB, un celular marca Samsung, táctil, color blanco y negro, y un cargador de celular marca Samsung, color blanco. 11 chips personal, 4 chips Claro, pelotas de futbol. Se requisó el techo en común de las celdas ubicadas en el sector Norte, localizando en el interior de los ladrillos un celular color negro, pantalla táctil dañada, batería de la misma marca (Motorola), con chip de la empresa Personal, un cargador de celular marca Samsung, con cable USB color negro, encintado en ambos extremos y un cargador de celular, marca Samsung, sin cable USB.16- Departamento calle San Martín notificado un joven de 27 años. Se secuestró (01) un celular marca Iphone modelo 7 Plus, la suma de 1.300 dólares discriminados en billetes de 100 dólares, y la suma de 10.000$ argentinos discriminados en billetes de 100 pesos, una picadora color símil madera; una caja la cual contiene una contadora de billetes, marca Daewoo; dos frascos plásticos una tapa celeste y el otro rojo, los cuales en su interior contienen una sustancia estupefaciente; una bolsa de consorcio color negra la cual en su interior contiene el mismo material arrojando un total de 540 Gramos, un folio plástico transparente que contiene una sustancia vegetal en forma de picadura, con un peso de 54 Gramos, todo ello arrojando resultados positivos a reactivo realizado por personal de Toxicología para cannabis sativa. Y una balanza de precisión digital color gris en funcionamiento. En cuanto al notificado se dispuso la detención.17- calle Victoria Nº 564 de esta ciudad, notificando a una joven de 23 años. Se secuestraron uSs 300 trescientos dólares.18- Barrio CGT, ingresando por calle Santos Vegas, planta alta. Se notificó a una mujer de 30 años, con resultados positivos, realizando el secuestro de la suma de $40.000 cuarenta mil pesos, discriminados en billetes de $500, seis teléfonos celulares, cuatro de ellos marca Samsung y los restantes marca Xiaomi y Motorola, dos tarjetas Sim, una tarjeta de memoria, y un CPU marca Samsung.19- calle Simón Bolívar de esta ciudad, notificando a un ciudadano de 29 años de edad, arrojando el procedimiento resultado positivo, realizando el secuestro de dos chip de la empresa Personal.20- Unidad Penal Nº 1, sita en calle Marcos Sastre Nº 185 - 599 de esta ciudad, Pabellón Nº 8, habitado por treinta y dos internos. resultado positivo (01) tarjeta de memoria SD de 2 GB y (01) un pen drive KINGSTON color blanco y negro de 8 GB; (01) pen drive KINGSTON, de color gis, de 16 GB; (01) pendrive VERBATIM, color rosa de 16 GB; (01) pendrive KINGSTON color rojo, (01) pen drive SANDISK, color verde de 16 Gb, y (01) un pen drive plateado de 16 gb; (01) un pendrive SANDISK, color negro y rojo de 8 GB y (01) un pendrive color rojo y negro con cinta adhesiva negra, sin marca visible. (01) pen drive SANDISK plateado, de 16 Gb y (01) un pendrive plateado y negro sin marca visible, (04) dos SIM CARD PERSONAL (01) un celular NOKIA, a botones, color rojo y negro, Procedimiento a cargo de la División Homicidios elevando todos los elementos secuestrados.Se efectuaron además requisas vehiculares del automóvil Ford Fiesta Kinetic, el cual se constató que posee numeración de chasis y motor que no corresponde con el dominio que lleva colocado, dicha numeración está asignada a otra patente la cual posee pedido de secuestro a pedido de la Policía de Córdoba Unidad Fiscal 13 localidad Comodoro Rivadavia, Chubut. Y acta de requisa vehicular de camioneta Peugeot Partner de color gris, siendo también secuestrada en torno a los hechos investigados.