Organizaron evento de música electrónica en cuarentena y afrontarán un juicio

A más de un año del hecho que marcó una de las primeras polémicas por incumplimiento de protocolos, los cinco organizadores del evento de música electrónica realizado en Villa Warcalde irán a juicio.



Según repasó la Justicia en un comunicado oficial, el evento fue "masivo" y se realizó "en el establecimiento Pinar del Río con aproximadamente 270 personas, sin cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por el COE".



Entre los cinco imputados está uno de los DJ's que actuó aquel día, Martín Huergo. Además deberán responder ante los jueces Federico Facchin, Juan Diego Faya, Matías Horacio Milani y Sebastián Rinaldi. Están acusados por el delito de "violación de las normas sanitarias para evitar la propagación de enfermedades peligrosas".



Para el juez Gustavo Hidalgo, el evento distó de ser "un mero evento gastronómico". En cambio, subrayó que contrataron DJ's cuando no se podía por las restricciones y señaló que las autoridades municipales que intervinieron constataron “música a volumen estruendoso, la presencia de un DJ con una consola y varios parlantes ubicados por distintos lugares”.



“Efectivamente, se pudo constatar que en el lugar se congregó una multitud de personas que no portaban barbijo, no respetaban la distancia social, ocupaban mesas en cantidades superiores a las autorizadas, entre otras cuestiones”, agregó Hidalgo en su resolución.



El delito por el que se acusa a los organizadores prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión. (El DoceTV)