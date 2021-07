Caso Calleja: fiscal dice que hay riesgo de fuga y pide preventiva en la cárcel

Peligro de fuga

El pasado 22 de julio, el juez Ricardo Bonazzola, dispuso la prisión preventiva domiciliaria con tobilleras y por 45 días, a los acusados por el “homicidio agravado” de Gonzalo Calleja. De esta manera,, fueron alojados en la Unidad Penal Nº 1, hasta que se consiguieran las tobilleras electrónicas que en ese momento no estaban disponibles en la provincia.Sin embargo,, para que los sujetos sean alojados en la cárcel, por el lapso que dispuso el juez.En base a. El fiscal Santiago Alfieri, expone ante el juez para justificar su solicitud y brinda detalles sobre las declaraciones de los testigos.Al respecto, explicó los “recursos con los que contaba Morato para fugarse: tenía un auto, 2600 dólares y más de 100 mil pesos. Y en otro caso, el defensor de uno de los acusados, se dijo que estaba de viaje cuando sucedió el hecho”, argumentó.Asimismo,Por otra parte, mencionó que “por la propia naturaleza del hecho, con el ocultamiento del cuerpo y de los efectos personales de la víctima”, remarcó“A nuestro criterio,, solo el reconocido por el juez de Garantías que es el entorpecimiento de la investigación. El arresto domiciliario con tobillera electrónica, no es suficiente para conjurar ninguno de los dos riesgos”, argumentó Alfieri y agregó:Por su parte, los querellantes de la causa, letrados Iván Vernengo y Damián Petenatti, manifestaron que adhieren al pedido del fiscal y se explayaron en los argumentos del mismo.Además, señaló que, afirmó y agregó que “sumado a la gravedad de la causa, entendemos que no es una conjetura descabellada, suponer que los acusados podrían evadirse de la actuación de la justicia”, argumentó Vernengo.“La línea de investigación y los resultados de la misma, conducen la causa hacia el barrio 1º de Julio. Por lo que con los testimonios y los hallazgos, se tiene que seguir ahondando en ese barrio, que es el lugar donde desaparece Gonzalo Calleja”, resaltó el abogado querellante.“Pedimos que se revoque el acto de prisión preventiva con modalidad domiciliaria y que se disponga el arresto en la unidad penal de Paraná”, sostuvo el abogado.“No ha habido ningún tipo de evidencia en el avance de la investigación y es una cuestión que hace a que el fiscal cuente, solamente, con elementos subjetivos y no objetivos, que relacionen a mi defendido (Iván Garay) con el hecho y eso es un requisito del cual, ningún juzgador puede apartarse”, afirmó la abogada Fernanda Alvarez y agregó que “, pero en ese caso, se debe investigar y pedir su alojamiento en la cárcel por eso. Sin embargo, el día del hecho, mi defendido se encontraba en su domicilio cuando irrumpió el personal de Investigaciones”, recordó la letrada.El abogado de Ramiro Gabriel Colman, letrado Patricio Cozzi, inició su argumentación pidiendo que “se disponga la inmediata libertad de mi defendido”, dijo y agregó que “molesta que haya un trato igualitario con todos los acusados o que la situación de los acusados sea igual, como si los elementos que vinculan a tal imputado, tengan un efecto común hacia todos”, resaltó.”, dijo y agregó que “, se domicilia en Paraná Quinto”, sostuvo Cozzi.“Mi cliente está en libertad y cuando se lo detiene por una causa de abuso de arma, se le pone u. Teniendo domiciliaria que vencía este domingo, Colman no se fugó, pese a tener la pena en expectativa de perpetua”, citó Cozzi.