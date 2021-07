Subjefe de Policía de Santa Fe investigado por presunta malversación de fondos

Este jueves al mediodía se llevaban a cabo 19 allanamientos en talleres mecánicos y en casas particulares. Uno de los investigados es Ariel Zancocchia, quien se desempeña como subjefe de Policía de la provincia de Santa Fe.Zancocchia se entregó en Asuntos Internos de la Policía cuando supo del allanamiento que lo involucraba, aunque no quedó detenido. Por el momento había un solo demorado.Son allanamientos que estaba en curso librados por la Agencia de Criminalidad Organizada, por una investigación que comenzó en 2019 por manejos de fondos en la reparación de patrulleros y venta de autopartes.A Ariel Zancocchia, quien asumió en el cambio de autoridades de septiembre de 2020, lo investigan los fiscales Schiappa Pietra y Edery, de Delitos Complejos de Rosario, por presunto vínculo con venta de autopartes de la fuerza.Zancocchia era inspector de zona cuando ocurrió el recordado caso de la desaparición y muerte de Franco Casco en la comisaría 7° de Rosario. Fue desvinculado en 2019 por la Justicia Federal de esa causa.El Ministerio Público de la Acusación (MPA) amplió luego que la investigación fue iniciada el día 4 de febrero de 2020 a través de la Agencia de Control Policial (Ex Unidad Especial de Asuntos Internos), lluego de realizar una inspección efectuad. en instalaciones de “La Base Comando, Rampa Norte”, denominada comúnmente “Taller Tarragona”, perteneciente a la Sección Comando Radioeléctrico de la U.R.II de Rosario, con asiento físico en calle Tarragona Nº 790 bis.Allí, el personal de la Agencia de Control Policial observó irregularidades manifiestas en los automotores que se encontraban dentro del predio, con notable descuido de los vehículos allí depositados, falta de conservación y control de autopartes, contradicciones en el registro de los estados de los móviles.También detectaron móviles desguazados con piezas de los mismos a la intemperie, hallándose en el taller vehículos que no pertenecían al Comando Radioeléctrico sino a otras dependencias policiales y vehículos pertenecientes particulares, indica Rosario 3.Por orden la de la Agencia de Criminalidad Organizada y llevados adelante por la Agencia de control Policial, los allanamientos fueron en:-Calle Patricios Nº 900, de la ciudad de Rosario (domicilio particular)-Local mecánico ubicado en calle Arijón 2800, de la ciudad de Rosario (Local comercial)-Domicilio ubicado en calle 24 de Septiembre, con numeración visible Nº 1900 de la ciudad de Rosario (Domicilio particular)-Calle Italia al Nº 1500, de la ciudad de Rosario. (Domicilio particular).-Domicilio ubicado en calle 25 de Mayo 1500 de la localidad de Zavalla (Domicilio particular).-Domicilio ubicado en calle Agrelo 3000 de Rosario. (Domicilio particular)-Calle Dorrego 1000 Piso 2 Departamento 2 de Rosario (Domicilio particular)-Local comercial ubicado en calle 27 de Febrero a la altura catastral Nº 2400 de la ciudad de Rosario, local comercial-Local comercial tipo taller mecánico ubicado en calle Buenos Aires Nº 5400 de la ciudad de Rosario-Local comercial de la empresa calle 27 de Febrero 2400 de la ciudad de Rosario.-Domicilio ubicado en calle Donado con numeración visible 600 bis, de la ciudad de Rosario. (Domicilio particular).-Domicilio ubicado en calle Moreno 2500, de la ciudad de Rosario. (Domicilio particular).-Domicilio ubicado en calle Rodríguez 400 de la Ciudad de Rosario (Domicilio particular)-Domicilio ubicado en calle Donado 100 de la ciudad de Rosario (Domicilio particular)-Domicilio ubicado en calle Zeballos 2500 de la ciudad de Rosario (Domicilio particular)-Domicilio ubicado en calle Gálvez 2700 local comercial de la ciudad de Rosario.-Vivienda ubicada dentro de la parcela territorial de calle Balcarc. al 1100, de la ciudad de Villa Gobernador Galvez (donde se demoro al identificado como G. T. Del cual se resolverá su situación procesal en las próximas horas).-Domicilio ubicado en calle Mitre con numeración catastral Nº 1300 de la ciudad de Villa Gobernador Galvez (Domicilio particular)-Mitre 1300 de Villa Gobernador Gálvez, (Domicilio particular)