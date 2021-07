Crimen del prestamista: el principal sospechoso confesó y dijo cuánto le debía

La Policía Bonaerense detuvo al principal sospechoso por el crimen de Eduardo José Sánchez, el prestamista de 36 años que fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en un descampado en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Se trata de Jorge Ramón Canteros, alias Chicho, quien le debía a la víctima 150 mil pesos. Según aseguraron fuentes policiales a Infobae, tras ser arrestado, el hombre habría confesado el crimen.La detención, bajo las órdenes del fiscal del caso, Gastón Duplaá, se concretó sobre la ruta, 3 a la altura de Isidro Casanova, cuando Canteros, de 35 años, intentaba huir hacia la provincia de Santiago del Estero. Según indicaron fuentes del caso, “Chicho” se encontró ayer con Sánchez por la deuda que tenía con él. Tras asesinarlo, Cantero, a bordo de la camioneta de Sánchez, que apareció prendido fuego horas más tarde, se dirigió al domicilio de su hermana y le pidió 2.000 pesos.Luego, intentó fugarse y, en las últimas horas, terminó arrestado y acusado del brutal crimen a Sánchez.De acuerdo a los investigadores, se llegó a Canteros a parir del relevamiento de las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona y tras recabar distintos testimonios que apuntaban a él: indicaron que vieron al hombre anoche trasladando un bidón de nafta.La madre de Canteros se acercó a una dependencia policial para denunciar que su hijo se encontraba desaparecido: la madre sostuvo que Canteros salió anoche de su casa y no había regresado. Durante esas horas que estuvo desaparecido, “Chicho” habría asesinado de un tiro en la cabeza a Sánchez para después intentar darse a la fuga.“Tenía un disparo en el cabeza que le ingresó por atrás. La hipótesis más fuerte es que lo ejecutaron”, indicaron los investigadores a este medio.El hallazgo del cuerpo de Sánchez, apodado Kika, ocurrió en la mañana de este miércoles en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Ciudadela y Juan A. Gelly. Allí yacía el cadáver de Sánchez, oriundo de la localidad de González Catán, padre de dos hijos y con un último empleo formal registrado en un frigorífico. Lo hallaron rodeado de vegetación y maleza, con un tiro de entrada en la parte posterior de la cabeza.Según informaron fuentes del caso a Infobae, Sánchez regresó ayer a su casa cerca de las 19 después de jugar un partido de fútbol. En ese momento, le dijo a su pareja que tenía que ir a cobrarle un préstamo a un “amigo”, Canteros, en la zona de Gregorio Laferrere. “Si no vuelvo en 40 minutos, preocupate”, le habría dicho el prestamista a su mujer antes de salir.Luego, se subió a su Citroën Berlingo blanca y partió en dirección al encuentro con Canteros. Después, no se supo más nada de él hasta pocas horas más tarde, cuando efectivos de la Policía encontraron el cuerpo de Sánchez con un disparo en la cabeza, luego de que su pareja denunciara que no había regresado. Por su parte, la camioneta fue encontrado incinerada a pocos cuadras del lugar donde fue hallado del cadáver.Sánchez quedó alojado en un calabozo de la comisaría tercera de Virrey del Pino acusado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En las próximas horas será llamado brindar su declaración indagatoria por el fiscal Duplaá como el presunto autor material del crimen. Mientras tanto, se espera el resultado de la autopsia requerida para determinar cómo murió Sánchez. Fuente: (Infobae)