Femicidio en el sur entrerriano: Denuncias, reconciliación, matrimonio y muertes

Policiales Investigan si sujeto asesinó a su esposa y luego se quitó la vida en Ceibas

Este miércoles, en las primeras horas, un hombre de 77 años asesinó de un disparo con una escopeta calibre .32 a su esposa en una zona de chacras de Ceibas, en el departamento Islas. Cerca de las 7.30, el victimario llamó a un amigo y le contó lo que había hecho. Enseguida le advirtió que se quitaría la vida y así lo hizo con la misma arma.Los cuerpos estaban "tendidos en la habitación de la casa", puntualizó fiscal de Villa Paranacito, Gastón Popelka que lleva adelante la investigación. “Nuestra hipótesis de trabajo es que se trata de femicidio seguido de suicidio”, ratificó.Consultado sobre la data de muerte, Popelka describió que "se supone que fue durante la mañana o madrugada, de acuerdo a lo que nos dijo el médico policial en el lugar". A su vez, se toma en cuenta que "el agresor llamó por teléfono a un amigo, entre las 7.30 a 8, diciéndole que había dado muerte a su pareja y que luego se iba a matar".Fue justamente ese hombre quién contactó a un hijo del hombre, quién se acercó a la Policía y juntos fueron hasta el domicilio donde la pareja convivía desde hace 12 años. Popelka aseguró aque "el motivo del crimen no está aún determinado. La pareja se había casado legalmente entre enero y febrero de este año".Asimismo, el fiscal de Villa Paranacito ratificó que "había una denuncia del año 2019 por la cual la jueza de Ceibas había establecido una medida restrictiva para el hombre. Después no aparecen registros de nuevas denuncias y habían decidido estar nuevamente juntos y se casaron según testificaron los familiares".Respecto de las medidas a la División Criminalística de la Policía de Islas del Ibicuy, el fiscal anticipó "se tomaron algunas muestras de sangre, se hará un cotejo de huellas para descartar terceras personas en el hecho y se peritarán los teléfonos de ambas personas".Por otro lado, indicó que "la pareja vivía sola, cada uno tenía hijos por separado que son adultos y no conviven".El jefe Departamental de Policía de Islas del Ibicuy, comisario mayor Juan José Juárez, confirmó aque “se encontraron los cuerpos en el dormitorio de la vivienda del matrimonio. De acuerdo a las primeras investigaciones, el hombre habría asesinado a la mujer en la cocina, luego trasladó el cuerpo a la habitación, donde se suicidó”.El jefe policial indicó también que “no se hallaron signos de haber existido alguna pelea ni nada violento dentro de la casa. Da la impresión que fue una decisión premeditada por parte del hombre”.El jefe departamental dijo que “uno de los hijos del hombre alertó al personal policial sobre lo ocurrido y concurrimos al lugar del hecho donde nos encontramos con los cuerpos sin vida de las personas”.Fuentes de la investigación indicaron que “se encontraron los dos cuerpos en la habitación, donde se hizo un relevamiento y se encontraron dos armas de fuego, una de las cuales habría sido utilizada para cometer el femicidio y el posterior suicidio. Se tomaron pruebas de sangre y otros elementos para la causa”, indicaron.Se realizó la prueba de Dermotest a las dos personas muertas, al hijo del victimario, al amigo y al padre de la mujer, arrojando solamente resultado positivo en el hombre de 77 años quien fue quien efectuó los disparos.