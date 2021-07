Camión de cargas chocó con una camioneta en un puente y volcó: Un hombre murió

Un fatal siniestro vial ocurrió en horas de la tarde de este miércoles en un camino que conduce a la zona de Playa Tribilin y las Cascaditas, en el departamento Concordia.



Según confirmó la policía a Elonce, un camión de cargas chocó de frente contra una camioneta y, como consecuencia, volcó sobre un puente. En el rodado de gran porte iban dos personas.



Producto del violento incidente, el acompañante del camionero murió. Se trata de Carlos Gallardo, de 49 años, oriundo de Concordia.



Por otro lado, se conoció que en el otro vehículo circulaba el ex senador Augusto Alasino, quien resultó ileso.



"Se chocaron de frente, los dos vehículos no entraban al mismo tiempo en el puente y por eso sucedió el accidente", confirmó a Elonce el jefe de la Departamental de Concordia, Jorge Cancio, y remarcó que "el acompañante del camión falleció. Alasino no tiene lesiones. Esto sucedió alrededor de las 16".