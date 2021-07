Seguirá con prisión preventiva gendarme acusado de violentos y aberrantes hechos

Otro caso de violencia y abuso se trata en la Justicia, en el cual está involucrado un suboficial de Gendarmería, de 53 años, actualmente alojado en la Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná, quien es representado por el defensor particular, Dr. José Pedro Peluffo, en causa que lleva adelante la fiscal N° 4, Dra. María de los Ángeles Becker.



La audiencia para tratar su situación se realizó ante el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, quien en primer lugar concedió la palabra a la representante del Ministerio Público Fiscal, quien relato los hechos endilgados al individuo, señalando que en diciembre del pasado año, al decirle su esposa la intención de separarse, este la agredió físicamente intentando asfixiarla por lo que debió intervenir el hijo de ambos para evitar que lograra su cometido, resultando la mujer lesionada y recibiendo ambos amenazas de muerte.



Al día siguiente de este grave incidente y luego de estar en vigencia una restricción ordenada por la Justicia, el acusado se hizo presente en el domicilio de su ex mujer diciendo que se había enterado de que había iniciado el divorcio y que la iba a matar, expresándole a sus hijos a través de WhatsApp que si ella no volvía con él, que se atenga a las consecuencias.



Lamentablemente los hechos violentos continuaron violando las restricciones y es así que este individuo atacó sexualmente a su propia hija de 15 años en diferentes oportunidades, llegando incluso a amenazarla de muerte con un arma de fuego para lograr su cometido.



La fiscal señaló que, ante la gravedad de estos hechos y el estado actual de la IPP, solicitaba la prisión preventiva por el plazo de 90 días, explicando que se realizó Cámara Gesell a la menor, y en atención a los dichos de ella, y lo acontecido en horas de la siesta, y se le recibió nueva declaración de imputado modificándose la calificación legal que le fuera atribuida.



La calificación legal que dispuso la Fiscalía, es hasta el momento “Lesiones leves dolosas calificadas en función de la relación de pareja y mediando violencia de género, amenazas y desobediencia reiterada a una orden judicial”, todo ello en concurso real (arts. 45, 55, 89 en función de los arts. 92 y 80 incs. 1º y 11º , 149 bis 1º párrafo y 239 del C.P.) a lo que se le agregan los hechos de “Abuso sexual”.



A su turno, el defensor Peluffo, manifestó que se oponía, señalando que ya hace 90 días de la detención de su cliente y se repite la plataforma fáctica de lo ocurrido, y debe estar agotada la IPP en ese plazo.



Peluffo sostuvo que desaparecieron los riesgos procesales, solicitando morigeración de su prisión preventiva.



Escuchados los alegatos, el juez Gustavo Díaz dispuso la prórroga de la prisión preventiva del imputado, en orden a los delitos de “Lesiones leves dolosas calificadas en función de la relación de pareja y mediando violencia de género, amenazas y desobediencia reiterada a una orden judicial”, todo ello en concurso real (arts. 4 y 5 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y arts. 45, 55, 89 en función de los arts. 92 y 80 incs. 1º y 11º , 149 bis 1º párrafo y 239 del C.Penal), por el término de 60 días, por lo que habrá de continuar alojado en dependencias de la Unidad Penal N° 1 de Paraná. (03442)