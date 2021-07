Crimen de Calleja: la hipótesis sobre el destino de los dólares que le robaron

Los dólares y la droga

Dos nuevos procedimientos policiales se realizaron en la tarde de este martes en Paraná, en el marco de la investigación por el crimen del joven contador Gonzalo Calleja, quien fue asesinado el pasado 15 de julio y su cuerpo fue hallado en un campo de la zona sur de la capital entrerriana.Cabe recordar que el lunes, se llevaron a cabo varios operativos en Paraná y Colonia Avellaneda, en los que tuvieron resultados positivos ya que se logró el secuestro de dinero en pesos y dólares, armas de fuego y droga.Morato fue investigado y se supo que poco después del día del crimen, había ido a una casa que es propiedad de sus suegros, donde dejó pertenencias escondidas. Esa vivienda fue allanada desde las 16 hasta las 23 del lunes, y localizaron en distintos lugares: 2.600 dólares, 100.000 pesos, 1,3 kilos de cocaína, tres armas de fuego (dos revólveres calibre 38 y otro 22) y municiones.La droga incautada tiene un avalúo aproximado de 10 u 11 mil dólares. Entonces,Ayer, uno de los allanamientos se llevó a cabo en avenida Zanni y Reforma Universitaria, cerca de un taller mecánico de la zona, confirmó Elonce. En el lugar se secuestró un vehículo Ford Fiesta. El fiscal Santiago Alfieri, también dialogó con Elonce TV y afirmó que el secuestro del vehículo, tiene que ver con el "hallazgo de dos cubiertas que son importantes para el cotejo de las huellas respecto del lugar donde se halló el cuerpo de Calleja", señaló y sostuvo que "se trata de personas ajenas a la investigación que adquirieron dos neumáticos".Se busca establecer si "las impresiones de los neumáticos, son similares a las huellas halladas en el lugar del hallazgo del cuerpo del contador", dijo Alfieri.Sucede que el dueño del Ford Fiesta había adquirido dos cubiertas que habrían estado colocadas en el auto de Ezequiel Morato.El segundo allanamiento se llevó a cabo en calle Vivanco y Larralde, a pocas cuadras del lugar donde se concretó el primer allanamiento. Fuentes policiales confirmaron a Elonce que en la vivienda se halló el auto en el que se movilizaba uno de los acusados, Ezequiel David Morato (24).Se trata de un Fiat Uno de color azul, en el que se presume, los criminales trasladaron a Gonzalo Calleja, hasta el lugar donde fue hallado el cuerpo.Ramiro Gabriel Colman, Alberto Osuna e Iván Garay están acusados en base a varios indicios, principalmente por la declaración de dos testigos de identidad reservada, que, con mayor o menor precisión, dijeron haberlos visto en la casa de Garay donde se observaron situaciones sospechosas.Según diario, no han surgido datos nuevos en torno a ellos, aunque todavía queda mucha información para procesar, desde largas horas de videos de cámaras de vigilancia hasta planillas de entrecruzamientos de líneas telefónicas y análisis del contenido de los celulares secuestrados. "Son muchas piezas de un rompecabezas. Hay muchas cosas contundentes pero hay que ensamblarlas", explicó un investigador que entiende en el caso.Por otro lado, se desarrollaron otras tareas de investigación paralelas, en la búsqueda de la mochila y el celular de Calleja, entre otros elementos importantes para la causa. Se realizaron el lunes rastrillajes en la zona del terreno descampado donde fue hallado el cuerpo de la víctima, en particular una inspección en un aljibe. Esta medida continúa en estos días, debido a que fue interrumpido por no haberse podido bombear el agua del pozo que tenía cuatro metros de los 20 de profundidad del mismo.Por otra parte, se detuvo a un sujeto que se negó a prestar colaboración e información sobre el auto Fiat Uno. Así lo indicó a Elonce TV el Jefe de Homicidios de la Policía, Horacio Blasón e indicó que el sujeto es un joven de 25 años de edad."El joven fue derivado a la Alcaidía de Tribunales, tras ser detenido en calle La Paz. El joven se negó a declarar en relación a cuestiones que ya se sabían desde hace unos días", dijo Blasón y agregó: "está detenido por no colaborar y brindar la información que tenía sobre el auto que se buscaba desde el primer día en que sucedió el hecho", confirmó aEl nuevo detenido sería el joven que habría recibido el auto de Morato y habría comenzado a vender algunas partes del mismo, entre ellas, las ruedas que estaban en el Ford Fiesta secuestrado horas antes."Seguramente, el auto fue adquirido por este joven y quizás, desconocía esa circunstancia, pero es su decisión aportar esa información o abstener, en cuyo caso queda a disposición de la Fiscalía", dijo Blasón y agregó que "se trata del vehículo más importante del caso y ahora, se realizarán las pericias correspondientes sobre el mismo", concluyó.