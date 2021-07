Chocaron dos autos en esquina no semaforizada: hubo importantes daños materiales

Una esquina no semaforizada de Paraná fue escenario de un accidente de tránsito minutos después de las 8 de este miércoles. Afortunadamente, no se reportaron heridos como consecuencia del siniestro, pero sí hubo importantes daños materiales. Ocurrió en la intersección de calles Courreges y Paraguay.De acuerdo a los datos a los que accedióun automóvil Ford Focus gris circulaba por calle Paraguay en sentido de Oeste a Este, mientras que un vehículo Chery Face gris lo hacía por Courreges en sentido Sur a Norte, cuando por motivos que tratarán de establecerse de forma fehaciente, se produjo el encontronazo en esa esquina en la que no hay semáforos.Tras el choque, el Focus fue arrastrado por varios metros y chocó contra una camioneta Renault Kanggo que estaba estacionada sobre el cordón Sureste de calle Paraguay, propiedad del verdulero que tiene el puesto en esa esquina.No se reportaron heridos como consecuencia del impacto. Según pudo saberla conductora el Chery Face permanecía en el interior del auto en estado de shock.El tránsito permanecía cortado a la altura de calle Paraguay.