Filmó al marido golpeando a su hijito: afirmó que lo agredía desde los 6 meses

La esposa de un hombre filmado mientras golpeaba a su hijo de 5 años se presentó en la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar de Santiago del Estero y allí se entrevistó con la doctora María del Pilar Gallo, quien está a cargo de la causa.Se supo que la madre del niño que fue salvajemente agredido por su padre, un empleado público estuvo por más de dos horas testificando.La odontóloga, además de ratificar su denuncia por el aberrante hecho, dio detalles sobre el violento accionar que el acusado tenía para con su hijo que hoy tiene 5 años.Sobre el ataque filmado expresó que comenzó mucho antes de la grabación, y no captó el momento en el que su esposo -quien está tras las rejas desde el pasado 21 de julio- toma a su hijo del cabello, lo levanta en el aire y lo lleva hasta una silla, donde comienza a aplicarle golpes en el rostro.La odontóloga habría expresado que su pareja tenía como "lema" no criar "hijos pelo. . . dos" y con ello justificada la violencia con la que lo atacada, en cada oportunidad que tenía.La mujer también habría hecho alusión a hechos puntuales de violencia. Uno de ellos sucedió cuando el niño era bebé y comenzaba a realizar sus primeros movimientos. En una oportunidad le habría metido el dedo en la boca a su papá. Según habría contado la profesional, en esa situación su esposo le mordió el dedo a su hijo -hasta dejarle una lesión- para que "aprendiera" que eso no debía hacer. Ya con tres años aproximadamente, el niño sufrió otro hecho insólito.La odontóloga habría indicado que mientras iban en el auto, el chico sacó una manito por la ventanilla. Cuando su padre advirtió esta situación, levantó los cristales con rapidez para que le quedara la mano atrapada.El acusado, según los dichos de su pareja, siempre que actuaba con violencia en contra del pequeño se justificaba diciendo "para que aprenda". La mujer habría expresado ante la fiscal varios episodios similares.Habría consignado que su pareja nunca tuvo un rol de protección para con el niño, y que las golpizas eran continuas, como así también que él la maltrataba verbalmente y "anulaba" su opinión sobre la crianza.La profesional de la salud expresó que días antes de la difusión del video, ella junto a sus abogados habían realizado una presentación en la Oficina de Género donde pusieron en conocimiento la situación de violencia que padecía.Desde el mencionado organismo se habría comunicado con el programa municipal Alerta Banda, para solicitar que le instalen a la odontóloga el botón antipánico.La mujer días antes ya había corrido al implicado de la casa que compartían y temía por su integridad física, por la cual había pedido ayuda. El día posterior envió el video a sus familiares.