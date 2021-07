Asalto a Ferreyra: esperan pericias del auto y continúan con los allanamientos

Continúan las investigaciones en el en el marco de la investigación sobre el violento asalto al hijo del dueño de un corralón, al que los delincuentes le robaron una mochila con dólares y lo hirieron con dos disparos de arma de fuego. Cabe recordar que el asalto se ejecutó en un Citroën C4.Walter Giornado, segundo jefe de la División Robos y Hurtos, dialogó cony dio precisiones sobre los procedimientos que están realizando.“Se están realizando las tareas correspondientes al peritaje del vehículo secuestrado. También se solicitaron allanamientos en lugares donde el damnificado había estado. Además, se secuestraron varios elementos que son de interés para la causa”, informó.Según indicó el policía, los elementos incautados fueron: Computadoras, celulares y elementos técnicos. Al respecto, señaló que hasta el momento no “se secuestraron sumas de dineros”.Personal policial de División de Robos y Hurtos aportó “la información que sustenta la participación del auto en el lugar del hecho y en el lugar donde viven los presuntos autores del hecho”.Al ser consultado sobre información del dinero robado, Giordano comentó que “hasta el momento, los procedimientos no han arrojado resultados positivos con ese tema. Creo que hay elementos suficientes para sustentar las medidas llevada a cabo y las detenciones ordenadas”.“La causa todavía no está cerrada. Con el tiempo, se van conociendo diversas cosas que nos permitirán ampliar los procedimientos. También falta analizar pruebas que nos aporte la fiscalía”, finalizó.