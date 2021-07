Lo balearon cuatro veces y le dejaron mensaje mafioso: quieren que deje su casa

Un hombre de 41 años resultó herido en una pierna alrededor de las 12.45 luego de ser baleado por dos jóvenes que lo atacaron, presuntamente, en señal de amenaza para que abandone su departamento que ocupa en el Fonavi de Solís y Tucumán, de la ciduad de Rosario. Dejaron un mensaje mafioso.



Según testimonios brindado por algunos vecinos, el hombre se disponía a soldar la puerta de una cochera ubicada en el patio interno del complejo.



Dos jóvenes, que se movilizaban a pie, ingresaron a ese espacio y se plantaron delante del hombre, que trabajaría en una reconocida distribuidora de bebidas de la zona, y le dispararon en la pierna.



"Él iba para la cochera y se le presentaron dos pibes que lo balearon y salieron corriendo. Me dicen que uno se fue corriendo por Tucumán con la pistola en la mano y el otro saltó por una reja del fondo", comentó la pareja del hombre a Canal 3.



"Es la cuarta vez que nos baleas. Nos atacaron el auto también. Nos habían puesto custodia, pero no sé qué pasó. Quieren que nos vayamos del departamento. Nosotros vivimos acá hace cuatro años y este problema comenzó hace unos 15 días"



La mujer comentó que junto a su compañero se encontraba otro muchacho que lo iba a ayudar con el trabajo de soldadura y que resultó ileso. "No pude hablar mucho con él, pero aparentemente no le dijeron nada. Le dispararon y se fueron".



"Nos dejaron mensajes, nos pusieron que pagáramos o dejáramos el departamento", alcanzó a comentar la pareja del hombre atacado.



El hombre recibió los primeros auxilios por parte de personal del Sies, quien decidió derivarlo al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez para su mejor atención.