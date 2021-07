Salió a colgar la ropa y la sorprendieron ladrones armados: robaron $2 millones

Tres delincuentes fuertemente armados irrumpieron en una vivienda de la zona oeste de Rosario y desvalijaron a una pareja de jubilados, a quienes le robaron una cifra estimada en $2 millones.



El hecho ocurrió pasadas las 8 de este martes en un domicilio de Ituzaingó al 4300 cuando la dueña de casa salió al patio de para colgar unas prendas y se encontró con tres desconocidos, dos portando armas de fuego y el restante un cuchillo.



Los delincuentes la hicieron ingresar a la cocina y allí redujeron a su esposo, maniataron a ambos y luego los dejaron encerrados en una habitación. La misma suerte corrió uno de los hijos de la pareja.



Minutos después, el dueño de casa logró zafarse de las ataduras y, tras revisar la casa, comprobó que le faltaba una suma de alrededor de $2 millones como también dos teléfonos celulares.



Los delincuentes, según trascendió, habrían abordado un Renault Duster que estaba aguardándolos a pocos metros de la casa.



En declaraciones a Radio Dos, la víctima contó que "(los delincuentes) habrán estado como una hora en casa. Tenían puestas capuchas y barbijos. Me decían que me iban a dar un tiro y me mostraban un cuchillo. Querían plata y dólares".



Tras quejarse de la falta de policías patrullando el barrio, el hombre destacó que "esta es la primera vez que me pasa".