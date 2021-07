Hallaron el auto que fue robado en Paraná: “Está destruido, no sirve más”

Policiales Robaron un auto de una casa en Paraná mientras los propietarios dormían

Un tremendo robo ocurrió esta madrugada en una vivienda de Paraná, delincuentes ingresaron a una casa por un ventiluz y se llevaron hasta el auto que estaba estacionado. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Mastronardi al 800. Los delincuentes cuando ingresaron a la vivienda, encontraron las llaves de un Toyota Etios que estaba estacionado en el garaje y se lo llevaron en cuestión de minutos.. La policía confirmó que se trataba del auto que había sido robado.El Toyota Etios era conducido por un joven, quien huyó de la policía y se dirigió hacia Oro Verde, allí ingresó a una vivienda ubicada en la intersección de Los Cisnes y las Higueras, donde abandonó el auto y se puso a fumar marihuana a un costado.El rodado fue encontrado en dentro de una vivienda, y según indicó Bazzana, el dueño del auto, los propietarios de la misma no sabían que ocurría: “Un joven se bajó del auto y”.Sobre el estado en el que fue encontrado el Toyota Etios, detalló: “”.pudo observar que el Toyota Etios estaba seriamente dañado: tenía un choque en uno de sus laterales, una cubierta pinchada, el faro trasero izquierdo dañado y el motor perdia aceite.Según detalló Bazzana, dentro del rodado estaban las pertenencias que les habían sustraído como la documentación, cartera y demás. “Todavía no podemos saber que más hay dentro del auto porque tenemos que esperar que terminen con las pericias”, sumó.“Siento una bronca muy fuerte, porque el auto esta todo roto, es un rodado nuevo y me va a salir carísimo arreglarlo”, culminó.Cabe destacar que mientras Elonce TV dialogaba con el propietario del auto robado, en el domicilio del mismo, televidentes de este medio, enviaron fotos y videos, para dar cuenta que el Toyota Etios,El Jefe Departamental de la Policía de Paraná, comisario Raúl Menescardi, confirmó ay en este momento, la División Criminalística trabaja en el vehículo que fue sustraído esta mañana”, resaltó.En referencia al sujeto detenido, el funcionario policial, sostuvo que “y agregó que “fue aprehendido en el lugar del hecho (estaba junto al auto) y se investiga si actuó solo o tuvo compañía para el robo”, afirmó Menescardi.