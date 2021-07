Hombre fallecido en incendio en Paraná: peritan estufas y el cableado eléctrico

Policiales Falleció un hombre en el incendio de su vivienda en Paraná



La vivienda incendiada

Un hombre de 67 años de edad, murió esta madrugada al incendiarse su vivienda ubicada en calle Don Segundo Sombra al final, más precisamente, en el barrio Barranquitas, confirmó Elonce., el incendio se habría iniciado por un cortocircuito de un aparato que el hombre utilizaba para calefaccionar su domicilio.Lamentablemente, el hombre falleció en el incendio, ya que según dijeron vecinos a Elonce, vivía solo y tenía problemas de movilidad, lo que habría provocado que no pudiera salir del lugar.En este momento, se realiza un “un relevamiento inicial para determinar qué fue lo que causó el fuego”, explicó y adelantó que “en el lugar se secuestraron diversos cableados y ahora se va hacer el análisis pormenorizado de los cables,, o si fue el contacto de la estufa con otro elemento”.En este sentido, señaló que en invierno muchas veces ocurre que se utilizan cables muy finos lo que genera que se recalienten y causen cortocircuitos. “En invierno hay que tener en cuenta el tipo de elementos para calefacciones que utilizamos ya sea a gas, eléctricos y además hay que ventilar los espacios y controlar las instalaciones”, recomenzó González.En el predio donde se encuentra la vivienda, hay dos casas: la del hombre al frente y la de su hija, en la parte trasera del terreno, pero los Bomberos Zapadores confirmaron que la segunda vivienda no fue afectada por el fuego."Los familiares intentaron socorrerlo, pero lamentablemente, no pudieron hacer nada porque las llamas, habían tomado la vivienda", explicó personal policial de la Comisaría 16º que dialogó con Elonce.Los familiares dieron aviso al Servicio 911 y se encomendó al personal de Bomberos Zapadores y de la comisaría, que llegaron al lugar cuando el fuego había afectado la casa.