Chocaron contra un jabalí y se salvaron "de milagro": afirman que son una plaga

Una familia cordobesa que pasó el fin de semana en Mina Clavero chocó este domingo contra un jabalí salvaje en el camino de las Altas Cumbres, cerca del paraje El Cóndor.Yamila, la mujer, contó que el animal “se cruzó, y mi marido lo vio cuando estaba encima”. El automóvil impactó de frente contra el jabalí y el conductor debió realizar varias maniobras para no volcar. Finalmente, se detuvo en la mitad de la calzada.“Hacía cinco minutos me había dormido, me desperté porque se disparó el airbag”, añadió la mujer, que además contó que se salvaron “de milagro”.El vehículo quedó destrozado y a oscuras, ya que las luces delanteras resultaron dañadas por el impacto. Los integrantes del matrimonio, que poseen dos hijos de tres y seis años, debieron realizar señas al resto de los conductores desde el costado del camino para evitar ser arrollados.La Policía acudió al lugar para asistir a las víctimas del choque. Uno de los agentes comentó que se trataría del cuarto incidente de este tipo en la última semana, y que el problema con estos mamíferos no es nuevo.Paralelamente, se conoció un video publicado por Traslasierra Noticias donde se observa la dimensión del problema.En la grabación, decenas de animales de esta especie atraviesan en fila india el sur del Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde su caza está prohibida. Un poblador de la zona dijo a Carlos Paz Vivo! que “se ha hecho una plaga bastante grande. El daño que están haciendo en el ecosistema es muy grande, porque dan vuelta todos los campos. Ellos van hozando y comiendo las raíces; entonces se seca todo el campo. También consumen la comida del resto de los animales”.El jabalí es una especie oriunda de Eurasia, donde es considerado un animal destinado a la caza. El francés Pedro Luro lo introdujo en Argentina en el siglo XIX, junto con el ciervo colorado, para su coto de caza privada en el sur de La Pampa.Muchos ejemplares se fugaron del perímetro en el que se encontraban y se convirtieron en animales silvestres. Luego, tras el apareamiento con cerdos domésticos, se volvieron cimarrones.Los machos tienen colmillos característicos, codiciados como trofeo. Se han convertido, por un lado, en buscados por cazadores y, por el otro, en plaga para los productores agropecuarios porque causan estragos en los campos.“En los últimos años los jabalíes se volvieron plaga en zonas donde antes no habitaban. Es incontrolable el daño que provocan porque no solo comen el maíz, sino que tumban toda la planta entera. Además, voltean el cultivo cuando caminan por el lote y las pérdidas económicas se vuelven enormes”, describió un contratista a La Nación.El jabalí no tiene depredadores naturales y forma parte de la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba informó que la población de Sus scrofa -tal es su nombre científico- es considerada una plaga a nivel nacional.En Córdoba, la resolución N° 327 de la Secretaría de Ambiente afirma que “en lo referente a los grandes suidos (jabalí y chancho cimarrón), es importante destacar que en los últimos 15 años han ampliado enormemente su área de distribución en nuestra provincia, históricamente reducida al sudoeste provincial”. De acuerdo con la norma, se puede hallar jabalíes “en ambientes tales como sierras, salinas, bosque chaqueño y llanura pampeana, generando un impacto negativo en los ambientes por hozadas, accidentes en rutas y competencia con especies autóctonas”.La norma libera el cupo por cazador, permitiendo la captura de Jabalí europeo y chancho cimarrón de lunes a lunes durante todo el año y en todo el territorio provincial, excepto las áreas naturales protegidas.La caza deportiva menor de palomas y loras también está permitida “de lunes a lunes y durante las horas de luz diurna. La actividad de caza mayor (jabalí europeo y chancho cimarrón) se encuentra habilitada de lunes a lunes, durante todo el día. En horario nocturno, sólo se permite el uso de iluminación artificial portátil, quedando totalmente prohibido cazar con luz del vehículo y desde el mismo”, advierten. (La Voz)