Denunció que le robaron un costoso equipo en la terminal de Gualeguaychú

Según contó el periodista de San José, Pedro Lejman, el pasado miércoles por la noche tomó un colectivo en la terminal de El Talar de Pacheco, el cual salió con demora. “Teníamos 3 bultos, uno de ellos era una bolsa roja con una caja envuelta en papel de burbujas que tenía el equipo (un Transmisor Mafer Microplus 250 Homologado como H32-11181 N° Serie 0021), el chofer subió los bultos a la bodega del colectivo y la cerró. Nosotros fuimos los únicos con equipaje”.



“El colectivo viajó hasta la terminal de Gualeguaychú donde descendieron pasajeros y abrieron la bodega (nosotros escuchamos como hablaban sobre bajar equipaje y cerrar la bodega)”, afirmó el joven de 23 años.



Y agregó: “La siguiente parada fue la nuestra, en Concepción del Uruguay. Allí el chofer abrió la bodega y nos encontramos con que solo había dos bultos, la bolsa con la caja no estaba. Revisamos toda la bodega, yo incluso me metí con la linterna del celular dentro para revisar y no había”, aseguró.



Luego de constatar la falta del equipo, Lejman contó que “el chofer nos hizo hacer un formulario de reclamo que quedó en la boletería. En la mañana siguiente estuvimos llamando a las boleterías (la de Gualeguaychú no nos contestaba) y al servicio de atención al cliente de la empresa, quienes nos tomaron un reclamo por equipaje perdido y cuando pudieron hablar con la boletería de Gualeguaychú ellos me dijeron que no saben dónde está el equipaje”.



Además, el periodista comentó que “la empresa se cubre a través de un seguro de $6.000, que no es ni un 10% de lo que vale el equipo”, y añadió también que realizó una denuncia en la fiscalía de Concepción del Uruguay, “para insistir y que pidan cámaras de la terminal de Gualeguaychú, e investiguen a los responsables”, concluyó. (Fuente: El Día)