Imputan por defraudación fraudulenta a exdirigentes del club Central Entrerriano

El juez de Transición y Garantías Tobías Podestá, imputó al ex presidente de Central Entrerriano, Leonardo Abraham y al ex tesorero Emiliano Rivollier, por el delito de defraudación por administración fraudulenta en la causa iniciada a mediados de 2012. Además, fueron absueltos de la causa el resto de los ex miembros de comisión directiva.



La extensa resolución emitida por el Juez Tobías Podestá, indica que el ex presidente de Central Entrerriano, Leonardo Esteban Abraham y el ex tesorero, Emiliano Rivollier fueron imputados como co-autores del delito de administración fraudulenta durante la gestión en la que estuvieron al frente de la Comisión Directiva de la institución, entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2012.



La causa, registrada bajo el Nº 71.484 caratulada “Venditti, Ricardo Alfredo Pascasio y Sobredo Héctor Horacio - su denuncia”, pasó por diversos jueces, hasta que en 2018 el entonces Juez Mario Figueroa citó a declaración indagatoria a los 18 miembros de la Comisión Directiva que presidió Abraham. Sin embargo, pocos días después de dicho llamado a indagatoria, Figueroa dejó su lugar al Juez Tobías Podestá, que fue quien tomó las declaraciones.



A mediados de mayo de 2019, Podestá dispuso inicialmente la falta de méritos para 14 imputados. Sin embargo, la causa no se cerró, el Juez dispuso medidas de prueba para que aporten mayor información el actual presidente del club, el director de Personería Jurídica de la provincia y diferentes entidades bancarias.



Finalmente, en la mañana de este lunes, el Juez Podestá dictó el procesamiento de Leonardo Esteban Abraham como co-autor del delito de administración fraudulenta (artículos 45, 173 7° del Código Penal), trabando además un embargo sobre bienes de su propiedad por la suma de ciento cincuenta millones de pesos. También se procesó por el mismo hecho al ex tesorero Emiliano Rivollier, sobre quien se trabó un embargo de bienes de cien millones de pesos.



Ambos dirigentes fueron citados ante el Juzgado de Transición y Garantías en un plazo no mayor a las 48 horas se haber sido notificados, para extraer un juego de fichas dactiloscópicas, aunque permanecerán en libertad tal cual ocurrió durante todo el proceso de la causa.



Asimismo, el Juez Podestá dictó el sobreseimiento del resto de los miembros de Comisión Directiva, Emiliano Eduardo Rodríguez, Luis Horacio Schaumann, Jorge Miguel Oliva, Esteban Federico Delgado, Omar Horacio Ceferino Fernández, José Luis Colombo, Néstor Rubén Lapalma, Gustavo Javier Heiler, Juan José Cano, Luis Alberto Burgos, Néstor José Majul y Roberto Esnaola, quienes quedaron totalmente desvinculados de la causa.