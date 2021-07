Utilitaria despistó y derribó columna de iluminación, un poste y un árbol

Alrededor de las 22,30 del domingo se produjo un despiste en avenida Monseñor Rösch al norte de Concordia. Por milagro, no terminó en una tragedia mayor.El siniestro vial fue protagonizado por una camioneta utilitaria marca Fiat, modelo Fiorino, la cual transitaba en sentido sur-norte, desde el ejido de la ciudad hacia la zona de Villa Zorraquin.Por causas que aún no están establecidas, el conductor de la camioneta habría perdido el control del rodado en los derivadores de la avenida y su intersección con calle Hermana Clara.Totalmente descontrolada, la Fiorino se cruzó de mano, subió a la vereda y arrancó de cuajo una columna de iluminación y también un poste que sostenía el cableado de servicios que va hasta Villa Zorraquin. Pero la loca carrera no terminó allí, sino que el vehículo culminó en el interior de un terreno, con la parte trasera apoyada contra un fresno que también arrancó de raíz, publicaMilagrosamente, la camioneta no impactó a ningún otro vehículo o los peatones que suelen caminar por el lugar. Mientras que de las dos personas que iban en la utilitaria, solo el conductor debió ser trasladado hasta el hospital Masvernat en una ambulancia del 107. En todo momento estuvo consciente y, según las primeras estimaciones, solo habría padecido algunos golpes. Mientras que una joven que lo acompañaba resultó ilesa.En el lugar tomó intervención personal de la Comisaría Quinta de Villa Zorraquin y efectivos de la División Criminalística.