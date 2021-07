Delincuente quedó encerrado en el auto que intentaba robar

Un joven de 24 años logró violentar la cerradura de un automóvil Nissan Sentra que estaba estacionado en Mitre al 1.800, en la ciudad de Bariloche, Río Negro. Sin embargo, no pudo sustraer los elementos que estaban allí porque quedó encerrado en su interior.



Al oír la activación de la alarma, la madre de la dueña del automóvil salió a la vereda y sorprendió al ladrón dentro del habitáculo. Al activar el cierre centralizado, dejó al delincuente encerrado.



El joven iba acompañado de otros dos hombres que huyeron de la escena.



El detenido fue demorado por la Policía local, en el marco de una causa por hurto en grado de flagrancia, y se constató que ya tenía antecedentes, sin embargo, fue puesto en libertad.



"El sujeto quedó en el interior del rodado a través del sistema de alarma del vehículo", indicó el subcomisario Marcelo Guastavino.



"Es una persona de 24 años que ya tiene antecedentes de este tipo, pero que no tiene condena", agregó.



En esa línea, explicó que "al no tener una sanción condenatoria, recupera la libertad".



"Con el correr del tiempo, se van acumulando causas hasta poder condenarlo", aseguró y finalizó: "Se le formularon cargos por hurto en grado de flagrancia".