Intercambió fotos íntimas con una joven, lo extorsionaron y pagó casi $200.000

Un hombre de 66 años denunció en la Comisaría de Crespo que hace tres meses entabló contacto a través de una red social con una mujer que le aseguró que era de Chubut. “Conversaciones amenas derivaron en el intercambio de fotografías íntimas. Con posterioridad recibió mensajes, provenientes de un supuesto abogado, que estaría representando a la familia de la chica con la que él se escribía, quien le esgrimió que la misma es menor de edad y que le iniciaría una demanda. Asimismo, como contrapropuesta, le pidió que deposite $130.000 en concepto de indemnización, acción que el denunciante concretó”, reveló el subjefe de la Comisaría de Crespo, Esteban Gómez.



El funcionario confirmó que “semanas después, se volvió a contactar el presunto abogado y le requirió un depósito de $65.000, como pago de honorarios del profesional y la Fiscalía -lo que es imposible, porque el servicio de justicia público es gratuito-. El denunciante no quería tener inconvenientes judiciales, por lo que efectuó esa transferencia". La extorsión cosechó así $195.000.



Un tercer pedido de dinero, lo impulsó a llevar el caso hasta la Policía, para judicializarlo. “Le dijeron que debía depositar $75.000 más, por una supuesta multa, pero esta vez no hizo el envío, ya que le comentó su pesar a una persona de confianza, que con buen tino le sugirió concurrir a esta dependencia", expresó Gómez.



La Comisaría Crespo le dio intervención a personal de la División Delitos Económicos, que ahondará en una compleja investigación, ya que se desconoce si los usuarios utilizaron sus reales identidades, entre otras cuestiones a determinar.



El subcomisario manifestó que esta denuncia “permite investigar a quienes se dedican a cometer este tipo de ardid, conocido como “Sexting”, en el que la acción delictiva consiste en difundir imágenes íntimas o conversaciones privadas sin el consentimiento de quien queda expuesto. Además, hubo un perjuicio económico asociado a esta situación”.



Finalmente, en declaraciones a FM Estación Plus manifestó que "es indispensable ser cautos en cuanto a lo que se comparte en redes sociales o dispositivos virtuales de contacto directo y bajo ningún concepto, acceder a transferir o depositar dinero a terceros desconocidos”.