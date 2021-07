Se tatuó a San La Muerte, no pagó y cuando se marchaba robó un celular

Un hombre, fue hacia un local de tatuajes y se realizó uno de San La Muerte en uno de sus brazos. Finalizado el trabajo, el sujeto no quiso pagar y le robó el celular al tatuador.El hecho ocurrió en horas de la noche en un comercio de Paraná, en la zona de avenida Ramírez y Don Bosco. Según informó el segundo jefe de la División 911, Juan Zunino, a“luego de que el propietario nos informe de lo ocurrido, se realizó la búsqueda del hombre y se lo encontró en la intersección de avenida Don Bosco y Rondeau”.“El hombre ya no tenía el teléfono celular y se lo identificó por el tatuaje de San La Muerte que se había hecho minutos antes en un brazo”, expresó y añadió que sobre el sujeto pesaba un pedido de localización ya que se había fugado de Hospital de Salud Mental alrededor de las 21:30 horas.En este sentido, señaló que “el hombre no contaba con el celular que había sustraído momentos antes y se presume que se lo descartó en el camino”.Sobre la búsqueda que pasaba sobre el hombre, explicó que “ya han ocurrido fugas del Hospital de Salud Mental y en general en el poco lapso se los reintegra a la institución, ya sea porque la Policía los encuentra o porque vuelven solos hacia la institución”.