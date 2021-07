Utilitario chocó a un motociclista: apuntaron al no respeto a las señalizaciones

cuando transitaba en moto por la zona de calles Brown y Rondeau, en Paraná. De acuerdo a los datos a los que accedió, el motociclista iba con casco, no sería de esta ciudad, y como consecuencia del choque, sufrió un golpe en el cráneo y raspones en la pierna., aseguró auno de los obreros que asistieron al motociclista herido.“Estábamos en el obrador sobre calle Rondeau y desde adentro escuchamos el impacto. No dudamos en salir a ayudarlo, porque estaba nervioso y se quería parar, pero no lo dejamos. Lo calmamos, y”, rememoró el trabajador. Y agregó: “Lo alentamos y hablamos para que no se duerma mientras llegaba la ambulancia”., pero gracias a Dios ya lo llevaron” (al hospital San Martín), dio cuenta el obrero.Respecto a las circunstancias del accidente, comentó que el motociclista iba por Brown y la camioneta por Rondeau. “El conductor del utilitario lloraba y le pedía disculpas. Se dio cuenta que estuvo mal y estaba muy arrepentido”, comentó el trabajador al remarcar que “lo arrastró unos cinco o seis metros”.En la oportunidad, explicó que. “Es un problema que tenemos siempre, porque, reprochó el obrero.“No les importa y esas personas son las que circulan por la calle; no pueden desviar dos cuadras y te corren los carteles”, se quejó al remarcar: