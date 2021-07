Le destrozaron la mandíbula a golpes durante un brutal robo

Jonathan atraviesa una dura recuperación tras sufrir un intento de robo en el que dos ladrones lo atacaron a golpes y le destrozaron la mandíbula. Su madre y vecinos piden ayuda para pagar la prótesis que necesita: “Así como está no puede comer ni hablar”.El joven de 29 años salió de su casa de barrio Ecotierra, en el sur de Córdoba Capital, y dos delincuentes lo interceptaron en una calle de barrio Santa Rosa para robarle. El violento hecho ocurrió el pasado 2 de julio, según relató su mamá Delicia Gómez.Jonathan Machuca solo llevaba un celular, que se rompió cuando cayó al piso durante el ataque. “No le robaron nada porque el teléfono quedó inutilizable y no tenía dinero en los bolsillos”, contó la mujer.Como no pudieron robarle, los delincuentes “lo golpearon tanto que le quebraron la mandíbula en tres”. Ese día quedó internado en el Hospital Príncipe de Asturias y le pusieron una prótesis provisoria.“Toma licuado con un sorbete y no puede comer ni hablar. Tienen que operarlo para ponerle una prótesis definitiva, de titanio, que cuesta mucho dinero que no tenemos. Yo soy jubilada y su papá también, y ambos cobramos la mínima”, dijo la madre de la víctima en diálogo con ElDoce Tv.