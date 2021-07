Video: un jubilado de 83 años fue asaltado por el amigo de su nieto

La detención

Pedro este Día del Amigo cumple 83 años y puede celebrar que está vivo. No es poco después de la pesadilla que vivió en su casa de Moreno: un amigo de uno de sus nietos lo metió de prepo en su vivienda, lo amenazó con un cuchillo, lo golpeó y maltrató sin piedad para robarle. Lo detuvieron, dijeron fuentes judiciales.Hasta el 15 de julio Pedro vivía solo, pero tenía gente que lo asistía y sus hijos siempre pasaban por su casa de Semana de Mayo y avenida Gral. San Martín, de Francisco Álvarez. Y, además, en el interior de la casa de Pedro hay cámaras de seguridad, que fueron las que captaron el ataque que sufrió el abuelo. Y permitieron dar con el agresor.Las imágenes del maltrato que sufrió Pedro, quien debió ser hospitalizado por las heridas, son demasiado fuertes: el delincuente lo toma del cuello, lo arrastra, lo empuja y lo amenaza con el cuchillo.“Físicamente está bien, psicológicamente muy mal. No reconoce a algunos familiares, tiene mucho miedo. Está irreconocible”, contó su hija Mirta a Primer Plano Online. Y agregó: “En un momento lo puso de rodillas frente a la heladera y no lo mató porque no quiso. Mi papá no se podía defender”.En diálogo con Clarín, Mirta contó que a su papá ya le dieron el alta y está de nuevo en su casa, pero ya no está solo. Ya no puede vivir solo: está con su otro hijo, su nuera y sus nietos."Tenía los achaques de la edad, pero mi papá no estaba así. No sabe ni cómo cambiar los canales con el control remoto. Nos arruinó esa basura", se sincera Mirta.Es que el dolor es más fuerte porque el agresor es amigo del hijo de un medio hermano que su papá crió desde los tres meses y con quien hace tiempo no tienen vínculo. Ella sospecha que su sobrino de 17 años está involucrado."A mi papá hay una persona que lo asiste, él reconoció al agresor en los videos y contó que fueron unos días antes del ataque, fue con mi sobrino a visitar a papá", recuerda esta mujer.Mirta está desesperada. La familia de su hermano se mudó con él pero hasta que puedan decidir qué hacer con su papá. "Se nos escapa, es un peligro para sí mismo", acota.Gracias a las cámaras de seguridad se pudo identificar al brutal delincuente: se llama Hugo Vázquez, es amigo de un nieto de Pedro y este martes fue aprehendido en Moreno cuando caminaba por la vía pública.Así, Vázquez (21) este miércoles deberá sentarse frente a frente con el fiscal Raúl Villalba, de la UFI N°7 del departamento judicial de Moreno General Rodríguez, para responder por el delito de robo.