Crimen de Calleja: rastrean línea del celular y esperan informes de la empresa

Foto: Crio. Gabriel Ferro

Las distintas áreas de la Dirección de Inteligencia Criminal de la policía de Entre Ríos, participan de la investigación que se lleva adelante por el crimen de Gonzalo Calleja.Vale recordar que, si bien en el automóvil del contador de 29 años se halló una suma importante de dólares, no se han podido hallar algunas pertenencias, entre ellas su teléfono celular, el cual aportaría datos sobre con quién se pudo haber contactado el joven para hacer la transacción de moneda extranjera.En diálogo con, el Comisario Gabriel Ferro, Jefe de Cibercrimen, explicó que la División Técnica Especiales está realizando un análisis de la investigación que se pueda rescatar de la cuenta del celular, que no aparece, y de las redes sociales. Además de la extracción de las cámaras de seguridad de la zona donde hallaron el auto y posteriormente el cuerpo.Consultado sobre los tiempos en los que las telefonías les proporcionan esa información, Ferro dijo que hay demoras. “Muchas veces logramos que apresuren ciertos procedimientos pero reciben miles o cientos de pedidos por día de todo el país. Además eso no forma parte de su servicio y no hay ninguna ley que le exija tantas horas para responder; la norma dice con la premura suficiente”.Y aclaró que no puede saber el contenido de los mensajes pero sí con quien mantenía la comunicación. “El contenido de los mensajes puede salir a través de las pericias, entrando a la nube o logrando tener acceso al equipo celular. Las empresas no almacenan ese contenido”, remarcó.Finalmente, sobre el registro de las cámaras de seguridad, Ferro manifestó que si bien no es su área la que está abocada a esta parte de la investigación, tiene entendido que “hay cientos de cámaras, es increíble la cantidad de videos. Hoy por hoy la mayoría tiene una cámara de seguridad en la vereda y la idea es tratar de rastrear, buscar un auto, un dato o algo que apunte hacia un lugar o persona determinada”.