Revelan detalles sobre el caso de la mujer que cayó con sus hijos de un edificio

Cerca de las 17.30 del domingo, una mujer de nacionalidad china, identificada como Huili Ye (32) se tiró desde la terraza de su edificio en Buenos Aires. Lo hizo junto a su hijo de dieciocho meses, que también falleció a su lado. Cerca de ellos cayó la otra hija de Ye, de 4 años., explicó un investigador. Y argumentó: "el lugar donde cayeron los cuerpos corresponde a alguien que se dejó caer; que no fue empujado. Encontramos dos cuerpos juntos, que son el de la mujer con su hijo menor. Y a un costado el de la hija. Entendemos que Ye la empujó y luego se tiró con el bebé".El marido tiene 32 años y se encontraría en el Hospital Álvarez. Al parecer, no contaba con un trabajo estable. Algunos comerciantes de la zona afirmaron que se la rebuscaba ofreciendo bolsas para embolsar productos. Pero todos coincidieron en un comentario: "pobres los chicos. Ellos no tenían nada que ver".