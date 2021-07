Dijo que un hombre “de negro” mató a su marido, pero la detuvieron por el crimen

De víctima a sospechosa

Una mujer fue detenida en su casa de la zona rural de Colonia Alberdi, en la zona centro de Misiones, acusada de matar a su esposo de tres balazos e intentar hacer pasar el crimen como el desenlace de un robo a mano armada.En un primer momento, el relato de la mujer no llamó la atención de los investigadores, ya que los casos de robos a punta de pistola en las chacras de Misiones se incrementaron en los últimos tiempos.La ahora acusada contó que, el viernes a la noche, su marido, Mario Miguel Stasiak (52), retornó de Posadas cerca de las 22.30 después de comercializar verduras en un mercado de Posadas.Según el relato de Lidia, el hombre llegó en su camioneta e ingresó a la vivienda del lote 15, en Colonia Tacuara. Mientras ella se encontraba en la cocina, preparando la cena, escuchó tres detonaciones similares a disparos y vio a un desconocido vestido "de negro" dentro de la casa. Su reacción -dijo- fue escapar por el patio delantero de la casa para salvar su vida.La chacarera alertó a un familiar de Colonia Alberdi, que dio intervención a la comisaría del pueblo. Los agentes que se presentaron en el lugar constataron que Stasiak presentaba tres impactos de bala en la zona izquierda del cuello, del mismo lado del tórax y en el muslo derecho, y ya no tenía signos vitales.Además, dos habitaciones se hallaban totalmente revueltas. La mujer aseguró que el delincuente escapó con unos 60.000 pesos que Stasiak guardaba en una campera, que también desapareció.Los agentes de la División Homicidios e Investigaciones no tardaron en detectar algunas fisuras en el relato de la viuda. En pocas horas, la mujer -tiene 56 años- pasó de víctima a principal sospechosa del homicidio.Primero los agentes hallaron oculta en una de las habitaciones la billetera de Stasiak con más de 12.000 pesos. Y en el interior de una cocina a leña, un arma calibre 22.El juez de la causa, Horacio Heriberto Alarcón, pidió un peritaje sobre las manos de Lidia para descartar que haya sido la autora de los disparos que acabaron con la vida del hombre.Los policías de la División Criminalística realizaron un guantelete de parafina y detectaron rastros de pólvora. En forma inmediata, el magistrado dispuso la detención.Voceros policiales dijeron que serán claves las pericias balísticas que se realizarán en los próximos días para establecer si el arma calibre 22 hallada en la cocina fue la utilizada para asesinar al productor rural. Fuente: (Clarín)