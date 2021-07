Las mayores intervenciones policiales “fueron por fiestas clandestinas”

Foto: Comisario Echaniz, Subjefe de la Policía Departamental de Paraná

Durante el fin de semana, “las mayores intervenciones fueron en fiestas clandestinas. Hubo mucho movimiento en lo que fueron estos eventos, después en la ciudad se labraron algunas actas por circular fuera del horario permitido, pero en números bajos comparándolos con días anteriores”, dijo en diálogo con Elonce TV, el Comisario Carlos Echaniz, Subjefe de la Departamental de Policía de Paraná.En el marco de estos procedimientos, en calle Estado de Israel “hubo un encuentro donde había unas 60 personas, se notificó al propietario de la vivienda y a los concurrentes. No hubo inconvenientes porque los presentes, ante la concurrencia policial, se desconcentraron”, indicó el Comisario.Después hubo otra intervención, donde personal de Comisaría 11 “advirtió que había remises que circulaban con gente en la zona del Camino Costero; siguen a esos autos y llegan hasta la zona que se conoce como “la punta del mono”, donde hay construcciones precarias que son utilizadas por los pescadores, en las cuales se habían congregado gente. Intervino personal de Comisaría Quinta y de la Guardia Especial”.Hubo gente que se retiró ante la llegada del primer móvil policial y las que quedaron en el lugar fueron notificadas y se hicieron las actas. “En este caso no hay un propietario porque es un predio abierto, pero no obstante se hicieron las notificaciones que serán remitidas al Juzgado Federal”, aclaró Echaniz y agregó que “había aproximadamente unas 80 personas. Algunos se fueron en moto y otros por caminos vecinales. Además había parlantes que dejaron abandonados, los cuales fueron secuestrados”.También hubo intervenciones de la Comisaría 14 y en una casa quinta de Sauce Montrull, “donde ya hemos tenido varias intervenciones”. En estos casos, como se trataban de predios particulares, la policía solicitó órdenes de allanamientos y se logró ingresar. En la quinta, había unas 60 personas y se hicieron las notificaciones correspondientes.Al hacer referencia sobre los argumentos que esgrimen las personas que participan de estos eventos que están prohibidos por DNU, el Subjefe Policial expresó: “A esta altura no hacemos una entrevista o un diálogo porque es escuchar excusas que no van a cambiar la realidad que se está ante una infracción y las personas que participan de estos eventos son plenamente conscientes de lo que están haciendo. Entonces se trata de individualizarlas, decirles que se lleva adelante el procedimiento policial y que será elevado a la Justicia Federal”. Elonce.com