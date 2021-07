Crimen de Calleja: “Él conocía o tenía confianza con la persona que lo citó”

“Alguna persona de confianza o conocido lo citó. Lo han querido asaltar o secuestrar”, dijo Lucas Calleja, hermano de Gonzalo, el contador de 29 años que desapareció el miércoles pasado y cuyo cuerpo fue hallado sin vida el día siguiente.El joven dio cuenta de la relevancia que tendría hallar el celular de la víctima, puesto que “ahí debe tener el contacto con la persona que se iba a encontrar. No sé si esa persona será responsable o si habrá sido engañado con el nombre de la misma. Tampoco se sabe si él fue al lugar o si dejaron el auto ahí para despistar”.Interrogado sobre la procedencia de las divisas, comentó que “comenzó con lo que tenía, con plata ahorrada, pero no sé mucho más que eso”.Hizo hincapié en que “nunca comentó ningún problema y no estábamos alarmados porque no le iba a cambiar dólares a cualquiera. Si no lo conocía no hacía contactos. Él conocía o tenía confianza con la persona que lo citó”, ratificó.Además, expresó que “en el informe preliminar de la autopsia no nos dieron precisiones” sobre el lugar en el que lo asesinaron.Lucas Calleja lamentó que “nada volverá a ser lo de antes”, pero admitió que saber lo que sucedió “quizás calme algo el dolor”.“Es raro, el auto estaba cerrado y no había nada revuelto. Adentro ni afuera había ningún indicio. Las pertenencias de Gonzalo no aparecieron, que son el celular, la billetera, las llaves del auto y una mochila negra que ha tenido con él”, completó en declaraciones a Radio La Voz.