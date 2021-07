Crimen de Calleja: Las hipótesis que se manejan y cómo sigue la investigación

Sin detenidos

En el marco de la investigación por la desaparición y muerte de Gonzalo Calleja, cuyo cuerpo fue hallado el jueves en un descampado de calle Montiel, a metros de Báez,. Queda pendiente establecer el mecanismo por el que se produjo y se esperan resultados de estudios de laboratorio y química forense, así como los histopatológicos.Se aclaró que, pese a que la autopsia muestra la ausencia de lesiones físicas, no se descarta la hipótesis de homicidio vinculado estrechamente con el robo de los elementos de valor que llevaba consigo Calleja al momento de su desaparición.Cabe recordar que el vehículo del contador fue hallado cerrado en calle Suipacha y Pringles, de la capital entrerriana. Por disposición de la Fiscalía en turno, se abrió el rodado y se secuestraron 9 mil dólares que estaban guardados en la guantera."El auto estaba bien cerrado y con la colaboración de los familiares que nos acercaron las llaves, fue requisado por dentro y se encontró el dinero", informaron fuentes policiales aLos datos que surgen del testimonio de familiares indican que el miércoles pasado, Calleja había ido a barrio 1º de Julio a hacer una transacción por cambio de dólares. El último contacto fue a las 17 con sus allegados, a través de WhatsApp. Su teléfono celular no fue hallado hasta el momento., informaron este domingo a. El único sospechoso de la causa, Brandon Comas, que se había presentado voluntariamente junto con su abogado, fue liberado por falta de pruebas. Su defensa presentó su celular, fotos y otros elementos que daban cuenta de que el chico no estaba en Paraná al momento de la desaparición de Callejas, sino que había viajado a Concepción del Uruguay.Si bien quedó en libertad, se supo que continuará vinculado a la investigación en tanto se realicen las pericias necesarias.Continúan las tareas investigativas para esclarecer el homicidio de Gonzalo Calleja. Según confirmaron aLa principal línea investigativa. Según la investigación policial, Calleja tenía aproximadamente 15 mil dólares en su auto y la transacción por la que habría ido al barrio 1° de Julio era por alrededor de 6.000, el resto (9.000) lo encontró la policía en la guantera del vehículo.No obstante, informaron a nuestro medio que “”. También señalaron que “no hay nuevos detenidos”.Por otra parte, indicaron aqueEl objetivo es obtener más precisiones y detalles respecto al entorno en el que se manejaba Calleja, su trabajo y otros aspectos.A partir de los datos que van surgiendo, Fiscalía ordena distintos procedimientos. Mientras tanto también se están analizando las imágenes proporcionadas por distintas cámaras de seguridad que hay en la zona y en barrios aledaños.Se intenta determinar el recorrido que realizó el joven contador e intentar encontrar alguna pista o dato que pueda dilucidar algún elemento que lleve a dar con él o los autores del homicidio.Momentos de mucho dolor se vivieron este sábado cuando familiares, amigos y conocidos de Gonzalo Calleja despidieron sus restos.El velatorio se realizó por la mañana, cumpliendo un estricto protocolo. Luego, el cortejo partió hacia el Cementerio Solar del Río, donde ahora sus restos descansan en paz.En diálogo con, expresaron que “nadie nos va a devolver a Gonzalo, estamos viendo cómo pasar el dolor acompañándonos entre todos. Vamos a pedir justicia y si los padres y hermanos nos convocan ahí estaremos siempre”.