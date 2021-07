Cuerpo calcinado: Realizan allanamientos y buscan a un grupo de personas

Hallaron el cuerpo calcinado de una persona en un baldío, este domingo cerca de las 10 de la mañana, en un asentamiento del barrio Nebel, en la zona este de la ciudad de Concordia.El fiscal a cargo de la investigación, Mario Guerrero, expresó aque “es un hombre. Se dio intervención a la Policía. Aún no tenemos la identidad, tenemos indicios solamente. En el domicilio vivía un grupo de personas que no se encontraban cuando llegaron los efectivos y que podrían guardar relación con el cuerpo que se encontró”.El cuerpo fue trasladado a la morgue para realizarle las pericias correspondientes. Continúan la investigación para determinar qué fue lo que ocurrió.Consultado acerca de que por qué se realizó un allanamiento en una vivienda, dijo: “los vecinos indican que al lado vive un matrimonio con sus hijos y una persona más. Indican que hace dos o tres días no se los ve. No están ni ellos ni los animales que tenían. Esa situación nos causó cierta sospecha e intentamos buscar algún elemento”.También se encontró sangre sobre la calle y en ese sentido expresó que “puede tener relación o no con el hecho, porque hay una distancia considerable”. Por ello se levantaron muestras fotográficas y otras pruebas. En principio el fiscal no pudo confirmar si el cuerpo tenía otras lesiones.“Los testigos indican que a esta persona vio por última vez al grupo de personas el viernes a la noche. Estamos tratando de localizar al grupo de personas. No se descarta ninguna hipótesis”, remarcó.