Crimen de Calleja: la posible emboscada y por qué habría ido antes al barrio

Policiales Las pruebas que determinaron la libertad del sospechoso por el crimen de Calleja

Policiales Quedó en libertad el único sospechoso por el homicidio de Gonzalo Calleja

“Le tendieron una emboscada”, dijo un amigo

Policiales Video del momento en que el auto de Gonzalo Calleja circula por calle Suipacha

Policiales Confirman la cantidad de dólares que hallaron en el auto de Gonzalo Calleja

El dolor de sus amigos

El último contacto con su hermano

En el marco de la investigación por la desaparición y muerte decuyo cuerpo fue hallado el miércoles en un descampado de calle Montiel, a metros de Báez, el fiscal a cargo de la causa confirmó que el joven contador de 29 años"Se pudo establecer la ausencia de lesiones traumáticas en el cuerpo de la víctima; determinándose. Queda pendiente establecer el mecanismo por el que se produjo; para lo cual serán esenciales las conclusiones de estudios de laboratorio y química forense, así como los histopatológicos", detalló el informe de la autopsia.que se trabaja intensamente para esclarecer el homicidio,este sábado, aunque continuará vinculado a la investigación en tanto se realicen las pericias necesarias. El joven, de 20 años, era el único detenido en la causa; pasó la noche del viernes en la Alcaldía de Tribunales de Paraná esperando ser interrogado por el fiscal. Esto no llegó a suceder y, tras la presentación de mensajes y fotos que, fue liberado, aunque sigue investigado.Gerónimo B., un enfermero y técnico en comunicación social, aseguró aque conocía y era amigo de Gonzalo Calleja. El muchacho de 30 años vive en el 1° de Julio, el barrio adonde Calleja llegó el miércoles con su auto "para realizar la transacción con la bandita de este Brandon".apuntó Gerónimo.Es que el prontuario lo complicaba a Comas, que estuvo 14 meses detenido pory salió libre en mayo pasado. "Lo conozco de chiquito a Brandon, abandonó el colegio y. Forma parte de una bandita pesada, que se disputa con otra quién tiene el poder del barrio... Y el pibe ahora está en cana porque, en uno de los allanamientos que hizo la policía", informó Gerónimo al diario porteño.Según la investigación policial, Calleja tenía aproximadamente 15 mil dólares en su auto y la transacción por la que habría ido al barrio 1° de Julio era por alrededor de 6.000, el resto (unos 9.000) lo encontró la policía en la guantera del vehículo., deslizó.. “Lo conocieron a Gonza, estudiaron cómo se movía,... Las veces anteriores vino acompañado y esta vez no sé por qué vino solo. Estaría confiado, qué se yo", especuló Gerónimo.. No está visto como una conducta delictiva, se sabe que muchos que puedan comprar dólares los revenden para sacar una diferencia, el tema es que nunca sabés con qué clase de gente te podés encontrar", describió su amigo.Los Calleja son muy conocidos en la ciudad: "Los padres de Gonzalo son muy buena gente y Gonzalo, como dije, era un pan de Dios, nunca se le conoció algo raro, un pibe sano... Yo no lo vi jugar pero dicen que era un base muy destacado en el Club Echagüe -club que brindó sus condolencias a familiares y amigos- pero luego, tironeado por el estudio, eligió seguir en la Facultad de Ciencias Económicas", contó Gerónimo aGabriel C. otro amigo de Gonzalo, que se encuentra de viaje sintió la necesidad de hacer catarsis: "Tuvimos una fuerte amistad de diez años, recuerdo que pegamos onda al toque. Un pibe con un aura especial, caía bien de entrada, porque mezclaba una personalidad introvertida, un carisma admirable, siempre con una sonrisa a mano y super humilde. No pasaba inadvertido".Lo describió "muy familiero, de esa clase de gente que se interesaba mucho por su familia, especialmente a sus dos hermanas menores, Camila (25) y Candela (22)". Con una sonrisa nostálgica, reconoce que "era el fachero del grupo, sin duda, flaco, alto, carilindo, pero él tenía súper perfil bajo. En Paraná y en la ciudad de La Paz -a unos 170 km- adonde iba mucho porque tenía sus primos, era 'el pibe carisma', y eso que nunca canchereó a pesar de que tenía con qué, porque además también era un gran deportista"."Mi hermano era un tipazo, no me voy a cansar de decirlo... Un gran hombre, compañero, alegre, divertido, siempre estaba positivo y te hacia sacar una sonrisa en cualquier momento. Lo dije siempre, no ahora que no está, un pibe admirable, con el que compartimos comidas y recitales de Callejeros y Don Osvaldo", destacó Lucas Calleja (31), hermano mayor de Gonzalo.Desde el miércoles, cuando Gonzalo desapareció que Lucas no cesó un instante la búsqueda de su hermano. "Recién ahora pude darme una ducha desde el miércoles y ver mi teléfono. Pero en un rato vuelvo a la casa de mis padres, que están acompañados por mis hermanas". Respecto de su actividad, "yo la verdad no sabía ese día dónde había ido, no tenia idea. Pero sabía que lo hacía y yo lo aconsejaba. pero no estaba en alerta la verdad porque él lo hacia de forma particular y con gente conocida o de confianza".Fana de River "somos los tres varones de la familia", dice Lucas, que suspira profundo. "El sábado nos juntamos los tres en lo de mi viejo para ver la final de la Copa América, nos abrazamos de lo lindo festejando el campeonato. No puedo creer todo esto", repite una y otra vez. ¿Brandon Comas? "No lo conozco, no tengo idea quién es, tampoco la familia ni los amigos más cercanos de Gonza. Leí que es un chico que dice que estaba en Concepción del Uruguay y que se presentó por su cuenta".Intentando buscar alivio como sea, arrastrando un agotamiento que llevaba más de 48 horas sin dormir, Lucas expresó con un hilo de voz: "Me quedan los mejores recuerdos de mi hermano que era un crack, me quedo con eso, me quiero quedar con eso y trato de ayudar a mi familia a pensar en ese Gonzalo. Y espero que pronto se encuentren los responsables y se haga justicia para poder apaciguar algo de tan inmenso dolor".