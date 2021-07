Caso Calleja: este sábado declarará el detenido y sigue la investigación

Calleja “murió por asfixia”, indicó la Justicia

Autopsia

El detenido afirma que “no conocía a Calleja”

En la jornada de ayer viernes se presentó en sede de la Unidad Fiscal, Brandon Comas, quien era requerido para su detención, y “a través de su abogado presentó una coartada que se encuentra en vías de ser corroborada”, se indicó desde la justicia. Permanece detenido.Por la tarde de ayer, finalizó en la morgue de Oro Verde la autopsia al cuerpo de Gonzalo Calleja, el contador de 29 años, que fue encontrado muerto en un descampado de calle Montiel, a metros de Báez, tras un día de estar desaparecido.", indica el parte oficial al que accedióSe detalló que se llevó a cabo un allanamiento y una requisa domiciliaria, para la identificación de una persona. En el procedimiento secuestraron dispositivos de telefonía celular, a partir de testimonios reunidos con posterioridad a los allanamientos realizados este jueves por la noche.Asimismo, en la jornada de este viernes se presentó en sede de la Unidad Fiscal un joven, quien era requerido para su detención, y a través de su abogado presentó una coartada que se encuentra en vías de ser corroborada. En tanto permanece detenido y se le tomará declaración este sábado.Respecto de las. Se determina. Queda pendienteque llevaba consigo Calleja.La Fiscalía "trabaja en coordinación con la División especializada de la Policía de Entre Ríos y con la colaboración de otras reparticiones para establecer las circunstancias en se dio el homicidio y en miras de establecer la autoría del mismo".El abogado, Claudio Beron, detalló a Elonce TV qué presentará pruebas para demostrar la supuesta inocencia de su cliente.Sobre los argumentos, detalló que “él estaba en Concepción el Uruguay. Había viajado con su novia a visitar a una pareja amiga. Vamos a ofrecer testigos, tenemos el domicilio en el que estuvo y vamos a pedir registros de cámaras. Él llegó (a La Histórica) el miércoles a la mañana, es decir previo a que desaparezca Calleja. Se volvió hoy porque era requerido por la Justicia, de lo contrario iba a permanecer por una semana o 10 días”.Por otra parte, acotó que “él tiene antecedentes por causas menores, pero no sé en qué influiría. La Justicia y la Policía tienen que investigar un hecho. Por más que tuviera los peores antecedentes no tienen por qué vincularlo a esta causa por los antecedentes”.“Se han hecho trece allanamientos, por lo que la investigación es muy amplia, recaer en una persona solo porque tiene antecedentes penales no es motivo suficiente para someterlo a una causa o privarlo de la libertad”, dijo el abogado.