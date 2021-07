El detenido afirma que no conocía a Calleja: qué pruebas presentará en Fiscalía

Policiales Video del momento en que el auto de Gonzalo Calleja circula por calle Suipacha

Brandon Comas, el joven de 20 años, que se entregó este viernes cuando era buscado por la muerte del joven contador, Gonzalo Calleja, sostiene que no conocía a la víctima y su abogado detalló aqué pruebas presentará para demostrar la supuesta inocencia de su cliente.El profesional relató a este medio que Comas “tenía un pedido de detención por lo cual se comunicó conmigo ayer. Él no estaba en Paraná, por lo que tuvimos que coordinar con los fiscales para ponerse a derecho en horas de la mañana de hoy y dar su versión de que él no estaba ni siquiera en Paraná. Loa”, enfatizó. Y aseguró: “Tenemos pruebas concretas para que una vez que sea indagado se disponga su libertad, aunque pueda quedar supeditado a la causa”.Por otra parte, acotó que “, pero no sé en qué influiría. La Justicia y la Policía tienen que investigar un hecho. Por más que tuviera los peores antecedentes no tienen por qué vincularlo a esta causa por los antecedentes”.“Se han hecho trece allanamientos, por lo que la investigación es muy amplia, recaer en una persona solo porque tiene antecedentes penales no es motivo suficiente para someterlo a una causa o privarlo de la libertad”, dijo el abogado.Además, confirmó aque “él va declarar, no lo hizo ahora por las diligencias que realiza la Fiscalía.que muestran que viajó a Concepción del Uruguay y fotografías tomadas por él que marcan la ubicación. Fueron en la vivienda que fue a visitar en Concepción del Uruguay. Las pruebas son más que concretas para desvincularlo del hecho”, insistió.. Lo va a decir esta tarde. Nunca tuvo comunicación, Pondremos a disposición también el teléfono de la novia de Comas para demostrar que ni él ni su círculo cercano tuvieron contacto” con el contador fallecido.Y aseguró que el joven “no sabía del hecho hasta que se entera por su mamá del revuelo en su barrio. Tenemos todo para demostrar que de ninguna manera se lo puede vincular a la causa”.. Creemos que esa prueba es muy débil. Veremos qué decisión toma la Fiscalía cuando lo escuche esta tarde y vea las pruebas que vamos a presentar”.“Consideramos que de ninguna manera correspondería privarlo de la libertad”, señaló Berón, antes de comentar que los antecedentes que Comas tiene son “por una pelea y por violencia de género”.