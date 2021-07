Se entregó sospechoso por la muerte de Calleja: aguardan resultado de autopsia

Policiales Confirman que el cuerpo hallado en Paraná es del joven contador Gonzalo Calleja

Después de la orden de detención que emitió la Justicia en la víspera, la persona buscada en el marco de la desaparición y posterior muerte del joven contador, Gonzalo Calleja, se entregó pasadas las 10 de este viernes en la Fiscalía, a donde concurrió acompañado por su abogado, Claudio Beron.Durante la noche del jueves, personal policial realizó trece allanamientos de manera simultánea. Según confirmó aSantiago Alfieri, “se emitió una orden de detención y buscamos a una persona”.Fue así que horas de la mañana, Brandon Comas, un sujeto con antecedentes penales, reconocido en el ámbito judicial y policial, decidió ponerse a disposición de la Justicia.El mismo aduciría que en momentos en que se produjo la desaparición de Calleja no se encontraba en la capital entrerriana.El sujeto se entregó de manera espontánea y, según señalaron fuentes judiciales a este medio “a la tarde se realiza la indagatoria”.El mismo sostiene que no estuvo en estos días en Paraná, sino que se encontraba en Concepción del Uruguay. Trascendió que ha dicho que tiene pruebas de esto y que podría aportar imágenes y testigos de esto.Mientras tanto, según pudo saberlos fiscales Santiago Alfieri y Mariano Budasoff, estuvieron tomando testimoniales a posibles testigos y vecinos de la zona donde fue hallado el auto.Asimismo, desde Investigaciones confirmaron a este medio que siguen los procedimientos policiales, mientras se siguen analizando imágenes de cámaras de seguridad para establecer el trayecto que siguió la víctima hasta llegar a calle Batalla de Suipacha y Pringles.Asimismo, se aguarda que hacia la noche se puedan tener los primeros resultados de la autopsia que se hará en Oro Verde, mientras que también se busca otro elemento clave: el celular de la víctima., por lo que esta pericia será clave para establecer si la víctima, de 29 años de edadAsimismo, se intenta determinar su murió en el lugar o fue arrojado allí sin vida. “El cuerpo solo a este lugar no llegó”, graficaron allegados a la investigación mientras observaban el lugar del hallazgo del cadáver.que este viernes se hará la autopsia al cuerpo. “Cuando podamos saber bien los motivos del fallecimiento lo comunicaremos., buscaremos avanzar con datos sólidos”, resaltó.En cuanto a las pistas que guían la investigación, los pesquisas apuntan a al cambio de divisas. Esto se basaría en el testimonio de allegados como asó también en los 9.000 dólares hallados en el automóvil.Mientras tanto, se espera que hoy sigan los allanamientos en busca del teléfono celular, que también será clave para establecer las últimas comunicaciones y con quién planeaba encontrarse en la zona de Batalla de Suipacha y Pringles, donde su hallado el rodado.El director de la División de Investigaciones, indicó que en los allanamientos se secuestraron en total 16 teléfonos; 1.000 dólares que serán peritados; droga y un DVR, memoria de cámara.Uno de los domicilios allanados en barrio 1º de julio fue del joven “Chocho Roda”, en donde se localizó cuatro celulares y un frasco cogollos de marihuana.El fiscal Santiago Alfieri informó que a las 17 horas del jueves fue hallado el cuerpo sin vida del joven Gonzalo Calleja en un descampado con espesa vegetación ubicado en la intersección de calles Montiel y Báez, de Paraná.El cuerpo del joven fue visto por una transeúnte que circulaba por el lugar junto a una niña y “dio aviso a la Policía que se encontraba a metros de la zona realizando los rastrillajes respectivos”.Los fiscales Santiago Alfieri y Mariano Budasoff, junto a integrantes de la División de Investigaciones Criminalística Robo y Hurto de la Policía de Entre Ríos, se dirigieron al lugar constatando que el hombre sin vida era Gonzalo Calleja.La causa de la muerte del joven será determinada a partir del resultado de la autopsia y estudios que realizarán los expertos en criminalística.El fiscal dijo que el trabajo de campo de las líneas de investigación, iniciadas en la madrugada del jueves “continúa en curso por confirmaciones que se fueron teniendo durante la jornada”.