Incendio en un camión que transportaba gas generó alarma

En una granja avícola cercana a Larroque se produjo un incendio en el compresor que inyectaba el combustible a los depósitos de gas con el que calefaccionan a las aves. El fuego alcanzó la cabina del camión y las cortinas de un galpón.Franco Ronconi, que coordinó las acciones de las dos dotaciones, comentó enque fue la primera vez que actuaron en un incendio de este tipo.Siete bomberos de Larroque enfrentaron una situación insólita al contener con éxito el incendio que se inició en medio del transporte de gas desde el camión tanque hasta los depósitos del emprendimiento avícola de la familia Beber.Ronconi comentó que recibió el llamado alrededor de las cuatro de la tarde y que se logró controlar el fuego. Además, comentó que se produjo una explosión, que no fue tan grave, pero que propagó las llamas hasta la cortina del galpón donde se crían los pollos parrilleros y que también alcanzó la cabina del camión, que tuvo una destrucción total.“Primero se enfrió el tanque y luego se controló el fuego de la cabina”, comentó Ronconi, que además describió que “cuando se produjo la explosión, que no fue del tanque sino de la bomba inyectora, el chofer del camión ya se había alejado del lugar. Además calcularon que las llamas que se produjeron alcanzaron los 20 metros de altura”.“Es la primera vez que me encontré con esta situación”, expresó y reconoció la actitud de las personas que avisaron del incendio y la labor del personal del cuartel que trabajó en los siniestros ocurridos ayer, incluido el que se produjo en un domicilio de calle Muape, que fue rápidamente controlado por los habitantes de la vivienda”, añadió.Ronconi señaló que el en cuartel están bien provistos de tecnología y que por ahora, la escuela de cadetes para mujeres y varones, en la que se adiestran los futuros bomberos está sin actividad debido a la pandemia. (Acción de Larroque)