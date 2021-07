Encontraron ahorcado a docente: lo habrían asesinado durante un robo en su casa

Un docente de 45 años fue encontrado ahorcado este jueves en su departamento de la localidad bonaerense de San Miguel y la Policía investiga si se trató de un homicidio en ocasión de robo.



El hallazgo se produjo este mediodía en un inmueble ubicado en avenida Presidente Juan Domingo Perón al 1600, en pleno centro de dicha localidad del noroeste del Gran Buenos Aires, en donde residía la víctima, quien fue identificada por la Justicia como Ceferino Galván.



Voceros judiciales informaron a Télam que Galván era docente de una escuela primaria de la localidad de Tortuguitas, y fueron las autoridades del colegio quienes iniciaron las gestiones para localizarlo, ya que este miércoles no se había presentado a dar clase y no podían comunicarse con él.



La búsqueda concluyó cuando encontraron al hombre ahorcado dentro de su departamento, por lo que de inmediato se preservó la escena y se iniciaron las actuaciones por el homicidio.



De acuerdo a las fuentes, en el domicilio no fue hallado el elemento con el que ahorcaron a la víctima, al tiempo que se detectó el faltante de varios objetos de valor.



Por este motivo, la principal hipótesis que manejaban los investigadores es que el docente fue asesinado durante un robo.



En tanto, el forense que revisó el cadáver estimó que la muerte de Galván se produjo durante la tarde de este último miércoles.



Sin embargo, aún se aguarda el resultado de la operación de autopsia para determinar la data de fallecimiento y corroborar la mecánica de muerte por estrangulamiento.



Interviene en la causa el fiscal Gustavo Carracedo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 descentralizada de Malvinas Argentinas, quien dispuso una serie de medidas tendientes a poder identificar al o los homicidas.



Galván era oriundo de la provincia de Santiago del Estero y vivía solo en San Miguel, por lo que mediante la red social Facebook conocidos del docente intentaron contactar a familiares para comunicarles lo ocurrido.



Patricia, colega y compañera de Galván, publicó en su cuenta: "Te voy a extrañar, un maestro como ninguno, espectacular y compañero genial".



"Qué triste, qué injusto. Te quiero y permanecerás en mi memoria. Gracias por todas las chacareras que bailaste conmigo en la escuela. Abrazo a sus familiares y a sus alumnos con mi corazón triste. Al cielo está llegando un gran maestro, el profesor Ceferino!!!", concluyó la mujer.

