Policía dio detalles del hallazgo del cuerpo del joven contador Gonzalo Calleja

El cuerpo "estaba a unos 100 metros de la tranquera de ingreso al campo"

el jefe de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Ángel Ricle.



Lugar del hallazgo

Búsqueda

Última comunicación

Minutos antes de cumplirse 24 horas de la última comunicación de Gonzalo Calleja, un amplio operativo se desplegó esta tarde, en unAntes de las 17 de este jueves, fuentes policiales confirmaron a. Cabe recordar que Calleja, de 29 años, era buscado desde la tarde del miércoles, cuando envió mensajes a familiares y su novia.n primera instancia,Estaba debajo de un árbol, lo demás está en etapa de investigación", relató as y toda la investigación que se va aportando se está chequeando", aseveró.Ante la consulta,, hasta aquí estábamos buscando al chico. Ahora estamos esperando el informe de la autopsia para saber el motivo del deceso. Estamos trabajando, se va a continuar con medidas que está aconsejando Fiscalía"."Por el momento el teléfono no ha sido localizado", aseveró el funcionario policial.Anticipó que "se levantaron elementos del lugar que van a ser incorporados a la causa"., también tenemos las del 911 que pueden llegar a dilucidar quién pudo haber estado en la zona en que fue encontrado", indicó.Asimismo, dijo que "por el momento procedimientos (allanamientos) no se han realizado"., agregó.El cuerpo fue hallado en un predio con densa vegetación y a pocos metros de un árbol. Los arbustos de la zona alcanzan los dos metros de alto yLos especialistas de la División Criminalística trabajaron en el lugar para realizar pericias en la zona. Fuentes policiales indicaronFamiliares de Gonzalo Calleja que estuvieron hasta minutos antes de las 16,. En el lugar, dialogaron con vecinos de barrio 1º de Julio para recabar datos sobre el paradero del joven, pero sin lograr resultados.Sin embargo, desde las 16.20, se hicieron presentes en calle Montiel y Báez, donde la policía trabajaba en el descampado con peritos de Criminalística.Cabe recordar que la última comunicación telefónica del contador desaparecido fue a las 16:30 del miércoles con su novia. Después, al confirmarse que no llegó ni al gimnasio ni al lugar donde iba a ver el partido con unos amigos, familiares insistieron el llamarlo, pero la comunicación derivaba al contestador. Su celular estaba apagado.Gracias al rastreo satelital de su correo,, en las inmediaciones a los barrios 1º de Julio y 30 de Octubre, a pasos del Complejo Escuela Hogar.Al operativo policial que se desplegó esta mañana para dar con el paradero del joven contador, sumaron dos perros de rastreo y con un drone demarcaron la zona, donde hallaron el vehículo.