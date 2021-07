Video: ladrón asaltó a punta de cuchillo a mujer y un vecino la salvó a patadas

Una mujer fue asaltada y golpeada por un hombre que la abordó armado con un cuchillo a metros de la estación del barrio porteño de Coghlan, aunque fue rescatada por un vecino que al escuchar los gritos, salió a defenderla y alejó de una patada al ladrón que permanecía prófugo, informaron hoy fuentes policiales.Si bien ocurrió a las 20.30 de la noche del martes, el hecho trascendió hoy por la difusión del video de la secuencia que fue captada por una cámara de seguridad de la esa cuadra peatonal de la calle Roosvelt y su cruce con Estomba, a metros de la mencionada estación del ferrocarril Mitre.“Tengo los documentos, por favor. Te juro que te doy todo lo que quieras pero… ¡soltame pelotudo, soltame!”, se alcanza a escuchar en el video, que además grabó con audio.

Un vecino que escuchó los gritos de la víctima, que tiene 32 años y vive en la zona, salió de su casa, se aproximó corriendo y le dio una patada al delincuente que estaba golpeando y forcejeando con la víctima dominada en el suelo.El atacante huyó para el lado de las vías y dejó abandonado en la escena el cuchillo con el que amenazó a la mujer y que se le cayó durante el forcejeo.Reynaldo, el vecino que intervino, contó hoy al canal C5N que todo ocurrió cuando él estaba por sacar a pasear a su perro y como estaba muy cerca de la puerta de su casa para salir escuchó una discusión que provenía de la calle.“Pensé que era una pareja que estaba discutiendo. Pero cuando la chica dice ‘te doy todo pero déjame los documentos’ me di cuenta que le estaban robando y empezaron los gritos fuertes.Abrí la puerta, vi la situación y la defendí”, relató el vecino.Reynaldo explicó que la víctima “estaba tirada en el piso” y que el ladrón “estaba arriba de ella, golpeándola muy fuerte en la cara”.El hombre explicó que en ese momento él no había visto la cuchilla que vio después, pero que en ese segundo que tuvo que tomar una decisión, salió corriendo desde la puerta de su casa para ayudar a la víctima.“Le pude pegar una patada y él se va corriendo para el lado de las vías. La chica se fue con toda la cara roja”, dijo Reynaldo, quien esa noche se quedó con el cuchillo que perdió el atacante, pero más tarde, se lo entregó a la policía.La propia víctima se dirigió a la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad para formular la denuncia, donde explicó que el ladrón la abordó de sorpresa por la espalda, que le exhibió el cuchillo y le pidió que le entregara sus pertenencias, que le dio un golpe en la cabeza y la hizo caer al piso y que finalmente fue salvada por el vecino.El caso, caratulado como “tentativa de robo y lesiones”, es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 9, a cargo del fiscal Lucio Herrera, y el sospechoso aún no había sido identificado y permanecía prófugo.